La révérence de Noël de la princesse Charlotte à la reine : « Elle est effrontée ! » | Royale | Des nouvelles

Le prince William, Kate et leurs trois enfants ne passeront pas Noël avec la reine cette année car Covid modifie les plans de la famille royale. Alors que la reine et d’autres membres de la famille royale se réunissent généralement à Sandringham Estate pour le grand jour, le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, séjournent à Amner Hall à Norfolk. La décision de la reine de rester à Windsor aurait été prise après « un examen attentif » et constitue une « approche de précaution » en réponse à la propagation continue de Covid à travers le pays.

Parmi les autres membres de la famille royale qui ne seront pas présents avec la reine le jour de Noël, citons la princesse Anne et son mari Sir Timothy Laurence, qui a récemment révélé qu’il avait été testé positif pour Covid, ce qui signifie que le couple est actuellement en isolement.

Cependant, le prince Charles et Camilla rejoindront la reine à Windsor, ainsi que le prince Edward, son épouse Sophie, comtesse de Wessex, et leurs deux enfants, Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn.

Lors des célébrations de Noël de 2019, la princesse Charlotte a impressionné lorsqu’elle a fait sa première révérence à la reine, à l’instar de sa mère.

Les membres de la famille royale se sont réunis à Sandringham House.

Charlotte, alors âgée de seulement quatre ans, est apparue pour la première fois à l’église St Mary Magdalene pour le service de Noël de 11 heures, avec son frère le prince George, ses parents et le reste de la famille royale.

Le prince Louis est resté en arrière, car il n’en était qu’un à l’époque.

Charlotte a reçu ses cadeaux et a même serré un fan royal dans ses bras.

Kate a ensuite été aperçue en train de parler à sa fille alors qu’elles descendaient les marches du cimetière.

Kate a fait une révérence alors que la voiture de la reine démarrait, suivie d’une petite révérence de Charlotte.

Karen Anvil, qui a pris une photo de Meghan, Harry, Kate et William il y a deux ans, a offert une poupée à Charlotte.

Elle a ensuite déclaré à Sky News: « Charlotte est venue avec sa mère, elle aimait la poupée.

« Noël est une nouvelle dynamique quand vous avez des enfants, tout à coup c’est un jeu de balle complètement différent de bruit et d’excitation.

« Nous aimons Monopoly et Risk, c’est un bon jeu, ça dure des heures et généralement tout le monde se fâche parce qu’il perd, mais c’est ce que j’aime jouer. »

Risk est un jeu de stratégie de « diplomatie, conflit et conquête », sur un plateau représentant une carte politique du monde.

Les tours tournent entre les joueurs qui contrôlent des armées de pièces de jeu avec lesquelles ils tentent de capturer des territoires d’autres joueurs, avec des résultats déterminés par des jets de dés.

William a également révélé que sa chanson de Noël préférée était « Feliz Navidad », de l’auteur-compositeur-interprète portoricain Jose Feliciano.

Il a ajouté: « Parce que c’est un peu différent, c’est un peu plus joyeux. Je pourrais aussi dire Mariah Carey, que j’aime beaucoup. »