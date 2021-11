La révision de Peacock serait en cours

Peacock pourrait être méconnaissable en 2022, avec une refonte de l’application et des modifications radicales des fonctionnalités du service de streaming. Selon un document de stratégie interne obtenu par Business Insider, les dirigeants de NBCUniversal envisagent une « relance » complète de Peacock en 2022. L’objectif principal de ce « deck stratégique » est « l’acquisition de clients premium de masse ».

Cette relance de Peacock serait accompagnée d’une nouvelle image de marque et d’une nouvelle campagne publicitaire, visant à faire monter l’entreprise dans la chaîne alimentaire dans les soi-disant « guerres du streaming ». D’un point de vue fonctionnel, il utiliserait les données client obtenues depuis le lancement de Peacock pour ré-outiller certaines de ses fonctionnalités, en mettant davantage l’accent sur les préférences des clients du côté premium et sur les préférences des annonceurs du côté financé par la publicité. Le jeu de stratégie dit que Peacock pourrait être dans le « top 4 incontournable [streaming vide on demand] » s’il pouvait sécuriser davantage d’abonnés payants.

Une grande partie du jeu de stratégie divulgué concernerait l’interface Peacock elle-même, notant que de nombreux utilisateurs ont trouvé l’application « déroutante ». Bien qu’il n’y ait pas encore de détails à voir, la société prévoit de remanier complètement l’apparence et la convivialité de Peacock, vraisemblablement sur différents systèmes d’exploitation, notamment les mobiles, les clés de streaming, les téléviseurs intelligents, etc.

La société a également l’intention de faire appel à l’enthousiasme et au sens de la communauté en ligne des téléspectateurs avec un nouveau slogan marketing : « Pour tous les fans ». Une source chez NBC a déclaré que la société courtise déjà les agences de marketing avec ce slogan et les thèmes qui l’accompagnent. Il fournit aux partenaires potentiels une longue liste de problèmes à mettre en évidence et d’autres à éviter.

Cependant, NBC ne peut ignorer le fait que Peacock est une destination clé pour les fans de sport, et il y apportera également quelques changements. De nombreuses stratégies de ce document concernent les prochains Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, en Chine, et en quoi la couverture sera différente cette fois-ci des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Les groupes de discussion se sont plaints de ne pouvoir regarder les faits saillants de nombreux événements que lorsqu’ils s’attendaient à ce qu’un service de streaming héberge chaque instant de la compétition, ce qui pourrait être dans le plan cette fois-ci.

Il existe de nombreux autres aspects du plan Peacock à prendre en compte, mais le principal point à retenir est qu’il y aura des changements importants et ambitieux dans le but d’obtenir plus d’abonnés payants. Peacock a l’intention de rivaliser avec les géants de son industrie, notamment Netflix et Hulu, et il a encore un long chemin à parcourir. Pourtant, avec son catalogue de contenu incroyable et son public existant, il pourrait bien avoir une chance.