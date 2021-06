La révolution Algorand : est-ce que QUELQUE CHOSE est la meilleure blockchain à acheter maintenant ?

Décentralisation, mise à l’échelle et vitesse sont les trois défis qu’Algorand ALGO / USD a tenté de résoudre depuis son lancement en 2019. Il le fait en fournissant à la fois l’infrastructure et les outils dont de nombreux développeurs dApp ont besoin pour créer leurs applications. et des actifs qui peuvent potentiellement être utilisés par des milliards de personnes.

Cette blockchain, grâce à la mise en œuvre de Pure Proof of Stake (PPoS), est capable de prendre en charge 1 000 transactions par seconde (TPS), y compris les transactions de contrats intelligents.

Est-ce juste un catalyseur pour acheter QUELQUE CHOSE maintenant alors qu’il se négocie à environ 1,07 $ ? Jetons un coup d’œil et voyons ce qui pourrait être la prochaine étape pour Algorand.

Faut-il acheter RIEN ?

Le 21 mai, l’une des premières poursuites dynamiques de contrats intelligents non dépositaires à Algorand, connue sous le nom de Yieldly, a lancé des contrats de participation aux côtés d’une loterie sans perte dans son cas d’utilisation initial. Ils continuent également d’augmenter les capacités inter-chaînes de leur plate-forme DeFi. Yieldly vise à être le premier teneur de marché automatisé pour Algorand.

Le 2 juin, Borderless Capital a annoncé le lancement d’un fonds de 25 millions de dollars pour financer l’investissement dans la blockchain à Miami grâce à l’utilisation d’Algorand en collaboration avec l’opérateur de stablecoin Circle.

Cependant, ce n’est pas la seule chose qui s’est produite. Vous voyez, le 3 juin, MAPay a annoncé la mise en œuvre de solutions basées sur la blockchain à Algorand pour réduire les coûts de santé aux Bermudes.

Lorsque vous combinez tous ces éléments, vous pouvez avoir une idée plus précise de la direction que prend ce projet et du type d’attrait qu’il pourrait avoir pour les investisseurs potentiels à l’avenir. En conséquence, cela a le potentiel de faire monter le prix d’ALGO, car de plus en plus d’entreprises annoncent leurs investissements via l’utilisation d’Algorand.

Adoption de masse

Actuellement, plus de 500 entreprises profitent de la technologie d’Algorand. La beauté derrière le projet réside dans le fait qu’il permet la création simple de produits financiers, de protocoles, ainsi que l’échange de valeur via DeFi.

Lorsque nous prenons tous les projets en considération, nous pouvons voir une tendance dans laquelle, chaque fois qu’un nouveau projet est lancé ou reçoit une attention médiatique majeure, le prix a tendance à dépasser le dollar, mais a tendance à rester en dessous de cette marque. Si vous pouvez acheter QUELQUE CHOSE pour 0,80 $ ou moins, cela pourrait être un investissement rentable.

À 1$ ou plus, il peut être difficile de recommander. Peut-être pouvons-nous considérer le niveau de 1 $ comme un point de résistance et nous aurions besoin de voir Algorand franchir le seuil de 1,60 $ avant que les investisseurs dynamiques ne sautent et que la pièce teste le niveau de 2 $.

