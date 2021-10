La révolution crypto argentine

Quand vous pensez à l’Argentine, vous pensez probablement à l’instabilité économique, à l’inflation ou même à un gars nommé Lionel Messi. Mais vous n’auriez jamais imaginé que l’Argentine pourrait suivre les traces d’El Salvador pour devenir un centre de cryptographie en pleine croissance pour les mineurs. Mais pourquoi l’Argentine fait-elle cela et pourquoi le pays se développe-t-il lentement pour devenir une plaque tournante de la cryptographie pour les mineurs et les investisseurs ?

Les mineurs en Argentine bénéficient de tarifs d’électricité bon marché subventionnés Et même si l’Argentine est un importateur net de gaz, les factures d’électricité des consommateurs ne représentent qu’environ 2% à 3% d’un revenu mensuel moyen, ce qui incite à attirer les mineurs dans le pays.

« Même après la correction du prix du Bitcoin, le coût de l’électricité pour quiconque exploite à domicile ne représente qu’une fraction des revenus totaux générés », a déclaré Nicolas Bourbon, qui a fait l’expérience de l’extraction de monnaie numérique à Buenos Aires.

Bitfarms est une société minière de bitcoins cotée en bourse qui a annoncé qu’elle étendait ses opérations en Argentine de 60 mégawatts à 210, « assez pour soutenir environ 55 000 mineurs de nouvelle génération, ce qui pourrait générer environ 650 millions de dollars de revenus ». Ceci, à son tour, réduira le coût d’équilibre de l’exploitation minière, qui est de 7 500 $ au Canada et de seulement 4 125 $ en Argentine. L’électricité représentant jusqu’à 75% du coût de l’exploitation minière, rien n’empêche l’Argentine de devenir une puissance crypto en Amérique du Sud.

L’économie argentine est la principale soupe de culture pour le monde des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont considérées comme un moyen pour les habitants de se protéger contre les crises économiques cycliques, y compris les dévaluations répétées des devises, les défauts de paiement, l’hyperinflation et maintenant une récession de trois ans exacerbée par la pandémie. .

Le retour du contrôle des changes ces dernières années a également donné Les Argentins, à qui il est interdit d’acheter des dollars, sont encore plus incités à exploiter des jetons numériques, car la demande croissante d’actifs autres que le peso a tiré la valeur de Bitcoin à près de 5,9 millions de pesos. sur les marchés non officiels au 30 mai 2021, contre environ 3,4 millions de pesos au taux officiel. La crypto-monnaie est également utilisée pour convertir des pesos en dollars, contournant les restrictions gouvernementales par le biais de transactions peer-to-peer. , et ces transactions sont passées de moins de 200 000 $ fin 2019 à 600 000 $ l’année dernière.

La crypto-monnaie a augmenté sous le radar en Argentine, mais c’est l’un des espoirs que les habitants peuvent considérer comme un moyen de rester pendant ces temps difficiles. Mais Bitcoin et autres actifs cryptographiques sont plus intéressants d’un point de vue financier pour les investisseurs qui peuvent apporter des investissements pour aider à sauver l’économie argentine , ont également créé un émoi qui a apporté la créativité et l’innovation. Avec le projet de loi récemment proposé permettant aux travailleurs de facturer des crypto-monnaies, l’Argentine a, une fois de plus, une très réelle opportunité d’être à l’avant-garde du monde de la crypto.

