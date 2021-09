La Révolution de la Nouvelle-Angleterre a battu New York City 2-1

09/12/2021 à 03:06 CEST

Les La ville de New York ne pouvait pas battre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Gillette. Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté la victoire 1-0 contre le Union de Philadelphie. Pour sa part, La ville de New York il a été battu 3-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Nashville SC. Après le résultat obtenu, l’équipe de Foxborough est restée le leader de la Major League Soccer, tandis que le La ville de New York classé quatrième à la fin du match.

La première partie du jeu a commencé d’une manière imbattable pour lui La ville de New York, qui a créé le lumineux avec un peu de Rodriguez dans la minute 12. Il a mis les tables sur Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un but de Boateng à la 21e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 1-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Foxborough, qui est revenue du match avec un but de Buchanan à la 65e minute, concluant le match avec un score de 2-1 à la lumière.

C’était un match avec plusieurs mouvements sur les bancs. Les La ville de New York a donné accès à Andrés Jasson, Acevedo et Ismaël tajouri pour Rodriguez, Tailles Magno et Castellanos et par le Révolution de la Nouvelle-Angleterre remplacé Carles Gil, Bouksa, Buchanan et Caldwell pour Boateng, Edouard Kizza, Kaptoum et Bunbury.

Au cours des 90 minutes du match, un total de huit cartes ont été vues. Par le Révolution de la Nouvelle-Angleterre l’arbitre sanctionné de jaune pour Henri Kessler, Bouksa, Polster et Carles Gil, alors qu’il faisait partie de l’équipe de New York, il a réprimandé Moral, Castellanos et Andrade et avec du rouge à Moral (2 jaunes).

Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre de Aréna Bruce mène le tournoi avec 52 points, en position d’accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Ronny Deila il s’est classé quatrième avec 34 points, occupant une place qualificative pour une place à élimination directe.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Polster, Boateng (Carles Gil, min.46), Kaptoum (Buchanan, min.61), Mcnamara, Bunbury (Caldwell, min.81) et Edward Kizza (Buksa, min. .61)La ville de New York:Johnson, Morales, Chanot, Amundsen, Tinnerholm, Parks, Sands, Talles Magno (Acevedo, min.56), Rodríguez (Andres Jasson, min.16), Andrade et Castellanos (Ismael Tajouri, min.75)Stade:Stade GilletteButs:Rodríguez (0-1, min. 12), Boateng (1-1, min. 21) et Buchanan (2-1, min. 65)