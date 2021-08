La Révolution de la Nouvelle-Angleterre bat l’Union de Philadelphie 2-1

in

09.08.2021 à 02:01 CEST

Le Union de Philadelphie n’a pas réussi à briser le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce lundi à la Stade Gillette. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Nashville SC. Pour sa part, le Union de Philadelphie a remporté son dernier match 3-0 dans la compétition contre Toronto FC. Après la réunion, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le Union de Philadelphie classé cinquième à la fin du match.

Le match a commencé d’une excellente manière pour l’équipe de Foxborough, qui a ouvert le score grâce à un but de Polster à la minute 10. Mais plus tard, l’équipe pensilvano a réagi dans le concours en mettant le 1-1 grâce à un but de Aaronson à 31 minutes. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre grâce à l’objectif de Bou à la 39e minute, mettant fin à la première période avec le résultat de 2-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-1.

L’entraîneur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre a donné accès à Traustrason, Caldwell Oui Bunbury pour Polster, Mcnamara Oui Bou, Pendant ce temps, il Union de Philadelphie a donné le feu vert à Wagner, Przyby & lstrok; ko, Ilsinho, Bedoya Oui Gazdag, qui est venu remplacer Léon flach, Saints, José Martinez, Mbaizo Oui Sullivan.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les joueurs de Foxborough en ont vu deux (Mcnamara Oui Bunbury) et ceux de l’équipe Pensilvano ont vu trois cartes, spécifiquement Mbaizo, Elliott Oui Wagner.

Avec 40 points, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre de Aréna Bruce continue en tant que leader de la Major League Soccer, avec une place qualificative pour les demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Jim Curtin il s’est classé cinquième avec 28 points, se qualifiant pour une place en séries éliminatoires.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Union de Philadelphie comme lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre jouera un nouveau match contre lui Cincinnati et le Toronto FC respectivement.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Polster (Traustason, min.46), Maciel, Mcnamara (Caldwell, min.75), Buchanan, Bou (Bunbury, min.90) et BuksaUnion de Philadelphie :Blake, Elliott, Glesnes, Findlay, Mbaizo (Bedoya, min.57), José Martinez (Ilsinho, min.57), Leon Flach (Wagner, min.46), Jack Mcglynn, Sullivan (Gazdag, min.77), Santos (Przyby & lstrok; ko, min.46) et AaronsonStade:Stade GilletteButs:Polster (1-0, min. 10), Aaronson (1-1, min. 31) et Bou (2-1, min. 39)