la Révolution de la Nouvelle-Angleterre défend la tête contre l’Union de Philadelphie

08/08/2021 à 00h16 CEST

Lundi prochain à 00h00 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Révolution de la Nouvelle-Angleterre et à Union de Philadelphie dans le Stade Gillette.

Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre atteint le vingt-quatrième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre le Nashville SC. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 des 18 matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 33 buts pour et 21 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Union de Philadelphie réussi à vaincre le Toronto FC 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Glesnes, Saints Oui Gazdag, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Avant ce match, le Union de Philadelphie il avait gagné dans sept des 18 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a un score de 17 buts encaissés contre 24 en sa faveur.

En tant que local, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a réalisé un bilan de six victoires, une défaite et un nul en huit matchs disputés dans son stade, des chiffres qui témoignent d’un bon record de points dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Union de Philadelphie ils ont gagné deux fois et fait match nul cinq fois en neuf matchs disputés, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de Révolution de la Nouvelle-AngleterreEn fait, les chiffres montrent trois victoires, six défaites et quatre nuls pour les hôtes. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs quatre dernières visites au stade de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Le dernier match entre Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le Union de Philadelphie Cette compétition s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée par un match nul 1-1.

Concernant la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir que les locaux sont au-dessus des Union de Philadelphie avec une différence de neuf points. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est l’actuel leader de la Major League Soccer et compte 37 points dans son casier. Pour sa part, le Union de Philadelphie il a 28 points et se classe quatrième du tournoi.