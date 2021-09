la révolution de la Nouvelle-Angleterre défend la tête contre New York

09/11/2021 à 01:01 CEST

Dimanche prochain à 01h00 se jouera le match de la trente et unième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire disputer le Révolution de la Nouvelle-Angleterre et à La ville de New York dans le Stade Gillette.

Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente et unième journée après avoir subi une défaite contre lui La ville de New York dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 15 des 23 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ont réussi à marquer 44 buts pour et 28 contre.

Pour sa part, La ville de New York ne pouvait pas faire face à la Nashville SC lors de son dernier match (3-1), il cherchera donc la victoire contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre pour fixer le cap du tournoi. Sur les 21 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le La ville de New York Il en a remporté 10 et affiche un bilan de 37 buts marqués contre 22 buts encaissés.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a réalisé des statistiques de neuf victoires, une défaite et un match nul en 11 matchs joués dans son domaine, des chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. A la maison, le La ville de New York Il a un record de deux victoires, cinq défaites et trois nuls en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. Révolution de la Nouvelle-Angleterre si vous voulez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre et les résultats sont quatre victoires, deux défaites et deux nuls pour l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse cumule deux matches de suite sans connaître la défaite à domicile face aux Révolution de la Nouvelle-Angleterre. La dernière fois qu’ils ont joué le Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le La ville de New York dans ce tournoi c’était en août 2021 et le match s’est terminé par un 2-0 en faveur de La ville de New York.

A ce jour, entre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le La ville de New York il y a une différence de 15 points au classement. Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est l’actuel leader de la Major League Soccer et a accumulé un total de 49 points dans son casier jusqu’à présent. Pour sa part, La ville de New York il compte 34 points et se classe quatrième de la compétition.