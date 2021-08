la révolution de la Nouvelle-Angleterre défend son avance contre la ville de New York

28/08/2021 à 1h30 CEST

Les La ville de New York jouera son vingt-neuvième match en Major League Soccer contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui débutera dimanche prochain à 13h30 au Stade des Yankees.

Les La ville de New York visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond à la vingt-neuvième journée après avoir perdu leur dernier match contre lui Union de Philadelphie par un score de 1-0. De plus, les locaux ont remporté neuf des 19 matches disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de 34 buts pour et 19 contre.

Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Cincinnati dans son domaine et le DC United dans son fief, respectivement 4-1 et 3-2, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de La ville de New York. À ce jour, sur les 22 matches que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 15 avec un bilan de 44 buts pour et 26 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le La ville de New York Il a réalisé des statistiques de sept victoires, deux défaites et un match nul en 10 matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Ils ont gagné six fois, ont été battus deux fois et ont fait match nul trois fois en 11 matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Par le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du La ville de New York et les résultats sont quatre victoires, trois défaites et deux nuls pour l’équipe locale. De même, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la La ville de New York. La dernière fois qu’ils ont affronté le La ville de New York et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Dans cette compétition c’était en juin 2021 et le match s’est terminé sur un score de 2-3 en faveur des visiteurs.

En analysant le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre ils devancent l’équipe locale avec une avance de 18 points. L’équipe de Ronny Deila il se classe cinquième avec 31 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre il est l’actuel leader de la Major League Soccer et compte 49 points.