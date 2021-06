la révolution de la Nouvelle-Angleterre défend son avance contre la ville de New York

19/06/2021 à 01h31 CEST

Dimanche prochain à 01h30 se jouera le match de la onzième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le La ville de New York et à Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans le Stade des Yankees.

le La ville de New York vient avec des esprits renforcés le match après avoir remporté son terrain par un score de 1-2 Los Angeles FC dans le Stade Banc de Californie, avec tant de Médine et Ismaël tajouri. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des sept matchs disputés jusqu’à présent et ont accumulé une séquence de 13 buts marqués contre sept buts encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Cincinnati à la maison et le Les Red Bulls de New York dans son fief, par 0-1 et 3-1 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de La ville de New York. À ce jour, sur les huit jeux que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre en Major League Soccer, il en a remporté cinq avec un bilan de 11 buts en faveur et sept contre.

En référence à la performance locale, le La ville de New York Il a gagné une fois, il a été battu une fois et il a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a gagné une fois dans ses quatre matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui La ville de New York pour remporter la victoire.

Par le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la La ville de New York et les résultats sont quatre victoires, deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué La ville de New York et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans ce tournoi, il a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé par un résultat de 1-2 favorable à Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de six points en faveur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. L’équipe de Ronny Deila Il arrive au match en quatrième position et avec 11 points avant le match. Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 17 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition.