la Révolution de la Nouvelle-Angleterre défend son avance contre le Chicago Fire

in

22/09/2021 à 02:00 CEST

Jeudi prochain à 02h00 aura lieu le match de la Major League Soccer qui affrontera le le feu de Chicago et à Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans le Stade SeatGeek.

Les le feu de Chicago a l’intention d’améliorer son classement au championnat après avoir perdu son dernier match contre lui Impact de Montréal par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 25 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec une séquence de 23 buts pour et 33 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a récolté une égalité à un contre le L’équipage de Colomb, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le le feu de Chicago. À ce jour, sur les 26 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 17 et a un bilan de 44 buts marqués contre 26 buts reçus.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le le feu de Chicago Il a gagné cinq fois, a été battu quatre fois et a fait match nul quatre fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a un bilan de sept victoires, trois défaites et trois nuls en 13 matchs joués, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade SeatGeek, en fait, les chiffres montrent sept défaites et 10 nuls en faveur de la le feu de Chicago. A son tour, l’équipe visiteuse accumule deux matches de suite sans connaître la défaite à domicile face aux le feu de Chicago. Le dernier match entre le feu de Chicago et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est terminé par un match nul 2-2.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de 29 points en faveur de Révolution de la Nouvelle-Angleterre. L’équipe de Raphaël méchant il se classe à la onzième place avec 20 points à son tableau de bord. Pour sa part, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il a 49 points qui lui ont permis de reprendre le leadership actuel de la compétition.