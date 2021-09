la Révolution de la Nouvelle-Angleterre défend son avance contre l’Union de Philadelphie

09/03/2021 à 1h30 CEST

Les Union de Philadelphie jouera son trente-deuxième match en Major League Soccer contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui débutera ce samedi à 13h30 dans le Parc Subaru.

Les Union de Philadelphie visages voulant récupérer des points dans le match correspondant à la trente-deuxième journée après avoir subi une défaite contre lui DC United dans le match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 22 matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer 28 buts pour et 23 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a subi une défaite contre le La ville de New York lors du dernier match (2-0), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. Sur les 23 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il en a remporté 15 avec un total de 44 buts pour et 28 contre.

En tant que local, le Union de Philadelphie a gagné six fois, a été battu deux fois et a fait match nul trois fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Parc Subaru. Dans le rôle de visiteur, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a gagné six fois, il a perdu trois fois et il a fait match nul trois fois dans ses 12 matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Union de Philadelphie pour remporter la victoire.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Union de Philadelphie et les résultats sont 12 victoires, quatre défaites et trois nuls pour les locaux. De même, l’équipe visiteuse additionne deux matches de suite sans connaître la défaite à domicile face au Union de Philadelphie. Le dernier match auquel ils ont joué Union de Philadelphie et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans ce tournoi, c’était en août 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

Actuellement, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il est en tête du classement avec 17 points d’écart par rapport à son rival. Les Union de Philadelphie il a 32 points au casier, se classant cinquième. Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre il est l’actuel leader de la Major League Soccer et compte 49 points.