La Révolution de la Nouvelle-Angleterre obtient les trois points après avoir battu Cincinnati 0-1

29/05/2021 à 23:10 CEST

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre maintient son avance en Major League Soccer après avoir remporté 0-1 à Cincinnati ce samedi. le Cincinnati est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Impact de Montréal. Du côté de l’équipe de Foxborough, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Red Bulls de New York et le Columbus Crew, par 3-1 et 1-0 respectivement. Après le jeu, l’ensemble de Cincinnati est quatorzième à la fin du match, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre continue en tant que leader de la Major League Soccer.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Foxborough, qui a fait ses débuts avec un but de Buksa à la 70e minute, terminant ainsi le match avec le score de 0-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Cincinnati qui sont entrés dans le jeu étaient Barreal Oui Vazquez remplacer Stanko Oui Kubo, tandis que les changements dans le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Ils étaient Edward Kizza Oui Jon Bell, qui est entré pour remplacer Traustason Oui Buchanan.

L’arbitre a averti Stanko Oui Kubo par le Cincinnati déjà Buchanan Oui Henry Kessler par l’équipe de Foxborough.

Avec ce résultat, le Cincinnati reste avec quatre points et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre obtenir 17 points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueCincinnati:Vermeer, Cameron, Stanko (Barreal, min.77), Vallecilla, Gyau, Matarrita, Cruz, Acosta, Kubo (Vázquez, min.77), Brenner et LocadiaRévolution de la Nouvelle-Angleterre:Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Mcnamara, Polster, Carles Gil, Traustason (Edward Kizza, min 65), Buchanan (Jon Bell, min 79) et BuksaStade:Stade NippertButs:Buksa (0-1, min. 70)