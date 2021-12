La révolution de la recharge des véhicules électriques bat son plein

A quoi bon un auto sans un station-essence?

Source : Virrage Images / Shutterstock.com

Pas grand chose du tout. En fait, une voiture est à peu près inutile comme moyen de transport, à moins qu’elle n’ait du carburant. Le carburant provient des stations-service. Pas de stations-service. Pas de voitures utilisables.

De même, à quoi sert une voiture électrique sans borne de recharge ?

Pas grand chose de bon non plus. Un VE fonctionne à l’électricité. Si cette charge s’épuise – et qu’il n’y a nulle part où recharger la charge – alors le VE n’ira nulle part… pas de stations de recharge, pas de VE utilisables.

De ce point de vue, la mégatendance EV dont tout le monde jaillit – vous savez, celle dans laquelle tout le monde et son meilleur ami achètent une Tesla ou une autre voiture électrique au cours de la prochaine décennie – ne se réalisera que si une poussée de croissance tout aussi importante se matérialise. dans les infrastructures de recharge des VE.

Et c’est exactement ce qui va se passer…

Au cours de la prochaine décennie, le nombre de bornes de recharge de VE dans le monde va exploser de quelques milliers à quelques MILLIONS, car chaque voiture sur la route est électrifiée.

À ce moment-là, des entreprises de recharge de véhicules électriques relativement petites deviendront des géants mondiaux de la recharge.

Alors… il est temps d’acheter des stocks de recharge pour VE, n’est-ce pas ?

Pas si vite.

Il existe aujourd’hui de nombreuses entreprises de recharge pour véhicules électriques. Tous n’y parviendront pas. En effet, seule une poignée d’entre eux feront les choses en grand. La plupart échoueront. Donc, ce n’est pas le moment d’acheter des stocks de recharge pour VE – il est plutôt temps d’acheter les meilleurs stocks de recharge pour VE.

Et pour savoir lesquels sont « les meilleurs », nous devons d’abord comprendre la technologie de recharge des véhicules électriques.

Cette analyse commence par la question fondamentale : Comment fonctionne l’électricité ?

En bref, nous produisons de l’électricité à une source d’énergie, comme une centrale électrique au charbon ou une ferme solaire, puis favorisons le flux d’électrons (petites particules chargées qui transportent l’énergie électrique) de cette source d’énergie vers le reste du monde via fils électriques. Ce flux d’électrons est appelé « courant.«

Ce courant peut prendre deux formes : Courant alternatif (CA) ou courant continu (DC). Le courant continu est un flux constant et direct d’électrons à travers le fil. Il en résulte une livraison de puissance importante, mais également une ponction importante sur le réseau. Le courant alternatif est un flux oscillant d’électrons qui se traduit par une alimentation électrique plus faible, mais une charge beaucoup plus gérable sur le réseau.

Parce que le réseau est et a toujours été soumis à des contraintes de charge, la société a décidé il y a longtemps de construire le réseau en courant alternatif. Mais les batteries d’aujourd’hui ne peuvent stocker de l’énergie que sous forme de courant continu, car le courant alternatif en alternance le rend physiquement incapable de stocker.

C’est pourquoi la plupart des appareils électroniques grand public, comme les ordinateurs portables, sont livrés avec des câbles d’alimentation dotés de gros boîtiers au milieu. Ces grosses boîtes sont Convertisseurs AC/DC qui convertissent le courant alternatif du réseau en courant continu pouvant être stocké dans votre ordinateur portable.

La recharge de VE fonctionne à peu près de la même manière.

Les chargeurs EV se branchent sur le réseau, ce qui fournit du courant alternatif. Ce courant alternatif est ensuite pompé dans le VE. À bord de chaque VE, il y a un convertisseur AC/DC qui convertit le courant alternatif du chargeur en courant continu utilisable, qui est ensuite stocké dans la batterie de la voiture.

Source : Videomatic/Shutterstock.com

Il existe deux catégories de chargeurs CA : L1 et L2.

Les chargeurs L1 sont les chargeurs les plus basiques. Ils sont vraiment lents, mais vraiment bon marché. Ils vous donneront environ trois à cinq milles d’autonomie EV par heure de charge. Étant donné qu’ils sont peu coûteux et peu performants, les chargeurs L1 sont courants en tant que solutions résidentielles, mais sont très rarement utilisés en dehors de la maison.

Les chargeurs L2 sont une grande avancée par rapport aux chargeurs L1. Ils sont beaucoup plus rapides, mais aussi beaucoup plus chers. Ils vous donneront peut-être 30 miles d’autonomie EV par heure de charge. Ces chargeurs L2 constituent la majorité des chargeurs sur la route aujourd’hui.

Maintenant, il y a aussi Chargeurs rapides DC. Ces chargeurs sont fondamentalement distincts des chargeurs AC. Ils ont des convertisseurs AC/DC intégrés, qui convertissent le courant alternatif du réseau en courant continu dans le chargeur lui-même. Cela permet donc au chargeur de pomper le courant continu directement dans une batterie EV, en contournant complètement le convertisseur AC/DC de la voiture et donc en une charge beaucoup plus puissante.

Ces chargeurs sont vraiment, vraiment rapides… et vraiment, vraiment chers. En conséquence, ils peuvent vous offrir une autonomie de plus de 100 miles par heure de charge, mais il n’y en a pas beaucoup sur les routes de nos jours – quelques milliers à travers les États-Unis.

Dans ce contexte, il est important de comprendre que l’avenir du paysage de la recharge des véhicules électriques sera un mélange de chargeurs principalement L2 dans les zones urbaines et de quelques chargeurs rapides CC sur les autoroutes interétatiques.

C’est parce que les chargeurs L2 sont assez bons. La réalité est que le passage énorme des stations-service aux ports de recharge s’accompagnera d’un changement de paradigme dans l’endroit où nous «remplissons» nos véhicules.

Parce que les chargeurs EV sont minuscules et peuvent être construits partout où il y a une connexion électrique, l’époque des stations-service dédiées est révolue. Vous ne verrez pas les stations de recharge EV remplacer les stations-service. Vous verrez les stations-service s’éteindre et les ports de recharge EV apparaîtront partout, du parking de votre gymnase au parking de votre épicerie locale, en passant par le parking de votre centre commercial local.

Le résultat? Vous rechargerez constamment votre VE partout où vous irez. Tant que vous ne parcourez pas des centaines de kilomètres et/ou entre des villes et des États, les chargeurs L2 feront très bien l’affaire, car vous rechargerez chaque fois que vous ferez vos courses ou que vous vous entraînerez.

Pour ces longs trajets routiers… eh bien, c’est là que les chargeurs rapides DC seront super utiles.

Oh, et la recharge coûte en fait de l’argent. À l’heure actuelle, cela coûte environ 2 $ par 30 minutes de charge L2 dans un terrain public.

À cette fin, l’avenir de la recharge de véhicules électriques est très clair : vous aurez des millions et des millions de chargeurs L2 sur chaque parking dans les zones urbaines et suburbaines, tandis que les chargeurs rapides DC remplaceront les stations-service sur les autoroutes interétatiques, et les consommateurs paiera pour tous ces frais.

C’est l’avenir.

Alors… quelles actions de véhicules électriques devriez-vous acheter dès maintenant pour jouer cet avenir ?

Pour répondre à ces questions, tournons-nous vers mon service de conseil en recherche ultra-exclusif, Le rapport quotidien des actions 10X, qui se consacre à la sélection d’un stock explosif et à hypercroissance, chaque jour où le marché boursier est ouvert, avec le potentiel de monter en flèche de 10X en valeur.

J’ai commencé ce service il y a un peu plus d’un an – et en peu de temps, j’ai déjà marqué mes lecteurs sur 100 gagnants à trois chiffres et six actions différentes qui ont grimpé de 10X ou plus en valeur.

Je crois fermement que certains des stocks de véhicules électriques que nous avons mis en évidence dans ce service au cours des derniers mois – y compris mon stock de recharge de véhicules électriques préféré de tous les temps, qui a compris comment effectuer une recharge gratuite via le modèle commercial le plus innovant de l’industrie – soyez notre prochain lot de gagnants 10X.

Pour en savoir plus sur ces opportunités explosives – et apprendre comment identifier les petites actions avec un potentiel de hausse énorme – cliquez ici.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.