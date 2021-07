La révolution de la réparation de téléphone [Infographic]

Prolonger la durée de vie de votre téléphone est maintenant plus facile que jamais. Le cycle de vie de nos téléphones augmente régulièrement. En 2016, les Américains mettraient à niveau ou remplaceraient leurs téléphones après 23 mois, mais ce nombre est passé à 33 mois en 2019. Les consommateurs conservent leurs téléphones plus longtemps pour trois raisons principales : les nouvelles fonctionnalités ne sont pas aussi tentantes, les prix élevés entraînent des retards dans les mises à niveau. , et les contrats des transporteurs remaniés rompent le cycle de mise à niveau de 2 ans.

Les dommages au téléphone se produisent constamment. Chaque année, 95 millions de smartphones sont endommagés par des chutes ; c’est près de 30 milliards d’appareils électroniques. Beaucoup de gens ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger leurs smartphones. Plus de 40 % des personnes n’utilisaient pas d’étui lorsque leur téléphone est tombé en panne. Aux États-Unis, 72% des personnes ont cassé un smartphone, et 2 écrans de smartphone sont fissurés chaque seconde. Ceux qui ont déjà cassé un téléphone sont deux fois plus susceptibles de le faire à nouveau.

Qu’est-ce qui fait courir le plus de risques à votre appareil ? Les pauses se produisent généralement en déplacement. Qu’il s’agisse d’une voiture ou d’un parking, d’un lieu de travail, d’une piscine ou lors d’une activité physique, ce sont les actions qui causent le plus de dommages au téléphone. Les écrans et les batteries sont les plus susceptibles de se briser. Les écrans fissurés représentent 29 % des dommages et les batteries non fonctionnelles 22 %. 11% de tous les smartphones subissent des dégâts des eaux chaque année ; c’est 100 000 téléphones par jour.

Protéger votre appareil des dommages est le meilleur moyen de lutter contre les bris de technologie. L’utilisation d’un étui protégera contre les chutes et autres dommages, et le protecteur d’écran empêchera les rayures. De plus, maintenir au moins 50 % de charge pour maximiser la durée de vie de la batterie est un autre moyen efficace de prolonger la durée de vie de votre appareil. Il y a de fortes chances que vous ayez eu affaire à une technologie cassée. Avant de vous précipiter pour le remplacer, envisagez les alternatives. Les avantages de la réparation des appareils cassés comprennent la réduction des émissions, la réduction des déchets électroniques, les économies d’énergie, la commodité, la conservation des ressources et les économies de coûts. En savoir plus sur le marché secondaire de la réparation de téléphones dans l’infographie ci-dessous.

Source infographique : uBreakiFix