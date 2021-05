La révolution de la revente de James Reinhart – WWD

James Reinhart prêche maintenant l’évangile de la revente et son potentiel de transformation pour le commerce de détail à partir d’une plus grande plate-forme – celle d’un chef de la direction d’une société publique.

Reinhart, qui était PDG de ThredUp depuis sa création en 2009, était de retour devant les investisseurs et les analystes mercredi alors que la société publiait ses premiers résultats trimestriels.

La première sortie a été mitigée – les pertes nettes se sont creusées, mais les bénéfices bruts ont augmenté et, bien que les analystes semblaient satisfaits, l’action a chuté. Mais les résultats mettent en lumière le développement de l’entreprise et le secteur de la revente dans son ensemble et donnent plus de contexte au message de Reinhart.

Le sermon n’a pas changé, mais le public accorde plus d’attention, en particulier en ce qui concerne l’activité de revente en tant que service de l’entreprise et la rapidité avec laquelle elle peut évoluer.

“Chaque marque a besoin d’une stratégie de prix complète, d’une stratégie de démarque, d’une stratégie de hors-prix, d’une stratégie de point de vente et d’une stratégie de commerce électronique, n’est-ce pas?” Dit Reinhart. «Il existe un tas de stratégies sur la destination de leur produit, son prix et l’identité du client. La revente est maintenant au cœur de la conversation. Quelle est votre stratégie de revente? »

Il a déclaré que les personnes les plus intelligentes du commerce de détail se rendaient compte: «Cela se produit et pouvons-nous trouver comment en faire partie ou cela va nous passer.»

ThredUp adopte une approche holistique du problème, s’efforçant de créer ce nouveau canal à la fois pour ses propres opérations de revente et afin que les marques puissent s’y connecter.

L’entreprise envoie des kits de nettoyage aux consommateurs afin qu’ils puissent vider leurs placards, prend les marchandises en consignation, les nettoie, les traite et les vend en ligne. Les détaillants extérieurs peuvent exploiter ce réseau de différentes manières, allant de l’offre de sacs à la création de magasins de seconde main.

Gap, Madewell, Walmart et d’autres travaillent déjà avec ThredUp.

Mais le marché continue de croître rapidement et il existe d’autres acteurs, dont The RealReal dans le luxe et Poshmark avec sa plate-forme peer-to-peer.

La revente est toujours au point le plus de fous, où des acteurs supplémentaires contribuent à la croissance du marché dans son ensemble.

«Toute revente est une bonne revente», a déclaré Reinhart.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes de Wall Street, le PDG a été interrogé sur le programme de Lululemon Athletica Inc. visant à racheter des looks aux consommateurs pour les revendre. Mais Reinhart a émis une note de confiance.

«Nous aimons ce que fait Lululemon», a-t-il déclaré. «Mais s’ils veulent faire les choses en grand, ils devront s’associer avec quelqu’un à une échelle réelle. Je pense que c’est vraiment bien que ces marques se mêlent. »

Entre-temps, ThedUp a amené plus de détaillants dans le giron.

Cette semaine, la société a annoncé qu’elle alimenterait l’activité de revente de Vera Bradley et proposerait des kits de nettoyage ThredUP aux clients en magasin et en ligne.

Mais ThredUp doit encore trouver comment rentabiliser ce nouveau secteur, même s’il lui reste du temps sur ce point.

Les pertes nettes de la société au premier trimestre se sont élargies à 16,2 millions de dollars, ou 86 cents par action, contre 13,2 millions de dollars, ou 1,23 $, un an plus tôt. Les bénéfices bruts – que l’entreprise a identifiés comme la meilleure mesure de ses résultats alors qu’elle migre davantage vers le modèle de consignation et achète moins de pièces directement aux consommateurs – ont augmenté de 21,7% pour atteindre 39,7 millions de dollars.

Les revenus du trimestre clos le 31 mars ont augmenté de 15,2% à 55,7 millions de dollars, les acheteurs actifs ayant augmenté de 14% à 1,29 million et les commandes de 18% à 1,13 million.

Les investisseurs semblaient un peu effrayés par le trimestre, faisant chuter les actions de ThredUp de 6,9% à 18,65 $ après les heures de négociation mercredi, mais plusieurs analystes lors d’une conférence téléphonique avec la direction ont félicité le trimestre.

Les actions de la société au prix de 14 $ lors de son introduction en bourse et l’action a terminé son premier jour le 26 mars à 20 $.

Si l’entreprise peut tirer parti de la croissance qu’elle voit dans ses recherches, elle pourra garder Wall Street heureuse pendant un certain temps.

Selon les données du prochain rapport de revente 2021 de ThredUp, 80% des consommateurs américains prévoient de rafraîchir leurs placards une fois la pandémie terminée.

L’étude, qui sera publiée dans son intégralité plus tard, a également été trouvée;

• 159,4 millions d’acheteurs américains prévoient de se débarrasser des vêtements une fois la pandémie terminée.

• 155,9 millions de consommateurs américains prévoient d’acheter des articles après la fin de la pandémie.

• 34,4% des consommateurs américains prévoient d’acheter des articles pour des événements qui ont été interrompus (travail, voyage).

• 31,1% des consommateurs américains prévoient d’acheter des articles pour rafraîchir leur style.

