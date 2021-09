La révolution de la voile arrive avec le Grand Prix de Voile d’Espagne Andalucía

13/09/2021 à 14:18 CEST

SailGP, la spectaculaire compétition de catamarans qui atteignent des vitesses de plus de 100 km/heure, met aujourd’hui le vente de billets pour le Grand Prix d’Espagne de Voile | Andalousie – Cadix. Le plus grand salon nautique du monde se tiendra dans les eaux de Cadix le prochain 9 et 10 octobre, une date emblématique coïncidant avec le pont d’Hispanidad et le V centenaire du premier tour du monde de Juan Sebastián Elcano.

Moins de deux mois avant l’événement lSpectateurs du Grand Prix d’Espagne de Voile | Andalousie – Cadix pourra suivre la compétition de très près, offrant au public la possibilité de profiter en direct de la vitesse des bateaux et d’un authentique spectacle sur l’eau de la main de les meilleurs marins du monde. L’équipe espagnole, la plus jeune et avec le plus grand nombre d’équipiers olympiques de la compétition, avec Jordi Xammar, Phil Robertson, Florian Trittel, Diego Botin, Joan Cardona, Mateu Barber, Antonio « Ñeti & rdquor; Cuervas-Mons, Andrea Emone et Xabi Fernandez en tant qu’entraîneur, il accueillera le Grand Prix. Pour que les Cadix et les visiteurs puissent profiter du F50 en action, l’organisation propose différents espaces pour suivre les régates depuis la terre ou à bord d’un bateau avec différents types de billets, dont plusieurs accès gratuits :

● Accès libre. Sur le Paseo Santa Bárbara, les spectateurs auront un accès gratuit et une vue spectaculaire pour profiter du sol et s’immerger dans la compétition avec des commentaires en direct et une animation dans la zone Race Village.

● Accès à bord. Voile GP, en collaboration avec le Consortium de transport Bahía de Cádiz, offre la possibilité de vivre l’expérience du Grand Prix à bord de l’un des bateaux officiels. Avec deux catégories de billets disponibles, Accès et Premium, cet accès offrira la vue la plus proche de la course depuis l’eau.

● Apportez votre propre bateau. Les spectateurs disposant de leur propre bateau pourront également suivre les régates avec une double option, gratuite et premium. Un emplacement privilégié sur le périmètre de la course la plus excitante de la planète et où vous pourrez écouter les commentaires en direct sur VHF. De plus, et pour ceux qui ne peuvent pas assister en direct, il est possible de le regarder sur l’émission officielle SailGP ou via l’application SailGP. Entièrement configurable et avec des données en temps réel, cette application permet de suivre en détail chaque section et manœuvre des équipes et offre à l’utilisateur la possibilité d’extraire les données et statistiques de la régate.

Pour remplir votre engagement envers l’environnement et la durabilité, l’organisation du Grand Prix de Voile d’Espagne | Andalousie – Cadix compensera chacun des billets vendus pour son impact environnemental le jour de la course. Une opportunité de positionner l’Andalousie et Cadix à l’international en tant que destination sportive SailGP a une portée mondiale, diffusion de la compétition dans plus de 175 pays et dans sa première saison, il a atteint un public de 250 millions de personnes.

Il s’agit d’une plate-forme d’observation mondiale qui contribuera au positionnement international de Cadix et de l’Andalousie en tant que destination sportive et touristique de premier plan. Ce Grand Prix aura un impact économique estimé pour le territoire à environ 20 millions d’euros et ce sera une fenêtre importante d’exposition internationale pour l’Andalousie. En plus de la promotion économique et touristique, il convient de noter que SailGP est une plateforme pour accélérer le changement vers un avenir plus propre et plus inclusif, et soutiendra donc des projets qui génèrent un impact social et environnemental positif dans la région. Dans le cadre du concours, la Mairie de Cadix réalisera différentes activités culturelles offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir la région et certaines de ses traditions. Avec le parrainage de la Conseil du tourisme de la Junta de Andalucía, via les fonds FEDER, Conseil provincial et conseil municipal de Cadix et avec la collaboration du Autorité portuaire de la baie de Cadix et la marine espagnole, l’événement se déroulera en plein cœur de la ville.