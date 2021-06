La ‘révolution’ de Saras a frôlé le diplôme honorifique

18/06/2021 à 6h30 CEST

Quelques heures seulement après sa chute l’an dernier en finale du « Play-Off exceptionnel » de la Ligue Endesa contre TD Systems Baskonia, le FC Barcelone est passé à l’action et a annoncé d’un coup ni l’entraîneur Svetislav Pesic ni le capitaine Ante Tomic ne suivraient.

Confiance totale

Après les deux Copas del Rey avec lesquelles se sont réglés les deux ans et demi de la deuxième étape de Pesic, le club a immédiatement annoncé le Sarunas Jasikevicius souhaité en tant que nouveau manager pour les trois saisons suivantes, même si son expérience se résumait à son excellent travail chez Zalgiris. Cela n’avait pas d’importance. Le Lituanien était plus que prêt et il l’a montré.

Saras est venu dans une équipe qui n’avait pas remporté le championnat depuis 2014 Avec quatre titres madrilènes depuis, il venait de perdre en quarts de finale contre Valence en Copa del Rey et était absent du Final Four de l’Euroligue depuis 2014.

Union maximale

Malgré les doutes logiques de l’équipe au cours des premiers mois, on a vu dès le début que le personnage gagnant de Jasikevicius cela infecterait une équipe qui avait déjà brillé lors de la précédente Euroligue et qui était chargée de Covid.

Jasikevicius est la demande personnifiée

| VALENTÍ ENRICHIR

No llegó el ansiado pívot como sustituto de Tomic, estalló el ‘caso Heurtel’ que obligó a fichar a un gris Westermann, Mirotic ha atravesado un calvario por temas personales además de su positivo y jugadores como el capitán Oriola o Claver han desaparecido de las rotaciones … Aussi, aucun de ces obstacles n’a pu avec la bonne ambiance du vestiaire et Sarunas Jasikevicius lui-même a eu une bonne faute pour cela.

La révolution’

Avec une tournure spectaculaire plus à la défense de “l’ère Pesic” et avec plus d’options en attaque, etL’équipe du Barça a brossé la plaque d’immatriculation clôturant le parcours avec deux titres (Liga Endesa et Copa del Rey) et un vice-champion de l’Euroligue après avoir perdu la finale face à une grande équipe comme Anadolu Efes.

Jasikevicius et Mirotic, après avoir remporté la Coupe du Roi

| .

Cependant, Saras n’est pas satisfait et est sûr qu’avec le bloc actuel et quelques ajustements le sceptre européen n’échappera plus. Ce qui sera plus difficile, c’est de convaincre Pau Gasol de continuer.

Sanli et Jokubaitis, aux pré-olympiques ?

Deux des joueurs qui semblent être des signatures possibles du Barça pour la saison prochaine pointent vers le 29 juin au tournois de qualification exigeants pour les Jeux de Tokyo.

Sanli, lors de la dernière finale de l’Euroligue contre le Barça

| .

Le pivot Sertac Sanli (Anadolu Efes), avec qui le club du Barça aurait un accord pour deux saisons, sera avec la Turquie dans le groupe B à Victoria avec l’Uruguay et la République tchèque ; dans l’autre, le Canada hôte sans Pangos, la Chine et la Grèce (les deux premiers de chaque groupe se rencontrent en « demi-finale » et les vainqueurs se battront pour une place).

Oui garde-garde Rokas Jokubaitis (Zalgiris) sera à Kaunas avec la Lituanie avec la Corée du Sud et le Venezuela avec la Pologne, la redoutable Slovénie de Luka Doncic et l’Angola dans l’autre groupe.