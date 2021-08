La révolution des micro-consoles n’est pas encore terminée, semble-t-il

Nintendo n’a peut-être pas été la première entreprise à imaginer la notion de “mini” console, mais c’est sans doute la plus réussie, grâce à ses éditions classiques NES et SNES très populaires.

Depuis lors, nous avons vu Sega, SNK, Konami et Taito rejoindre le club des micro-consoles, mais il y a également eu des mini-systèmes basés sur des ordinateurs personnels, comme le ZX Spectrum et le C64. Ce dernier, fabriqué par la société britannique Retro Games, est sur le point d’avoir un successeur, prouvant qu’il reste encore du chemin à parcourir sur le marché des micro-consoles.

L’A500 Mini devrait sortir au début de l’année prochaine et apportera 25 titres classiques de Commodore Amiga (le champ de mines des droits d’auteur entourant à la fois Commodore et la marque Amiga signifie qu’aucun de ces noms ne peut être officiellement utilisé dans le titre de la machine). Koch Media s’occupe de la distribution.

12 des jeux inclus ont été confirmés jusqu’à présent. Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director’s Cut et Zool : Ninja de la ”Nième” Dimension seront tous expédiés sur l’A500 Mini, et les jeux restants seront confirmés à une date ultérieure. Fait intéressant, vous pourrez charger plus de titres à l’aide d’une clé USB.

Image : Jeux rétro

Toutes les fonctionnalités habituelles sont incluses, telles que les états de sauvegarde et les filtres d’écran, et la machine est même livrée avec une souris et un joypad (ce dernier est basé sur le contrôleur CD32 tout à fait horrible, espérons donc qu’ils ont apporté quelques améliorations). L’unité émet en 720p via HDMI.

Le Commodore Amiga original a été lancé en 1985 et a été l’une des premières plates-formes domestiques à disposer d’un processeur 16 bits. En concurrence avec l’Atari ST aux spécifications similaires, l’Amiga est devenu l’un des ordinateurs personnels les plus populaires de son époque et a été largement soutenu par les studios occidentaux ; bon nombre de ses jeux les plus populaires, tels que Lemmings, Sensible Football et Chair à canon – ont fait leur chemin sur des consoles telles que la SNES et la Game Boy. Cependant, les systèmes dérivés tels que le CDTV et le CD32 ont gravement échoué, et la montée en puissance de consoles telles que la Mega Drive et la SNES – ainsi que l’ascension du PC – ont vu la part de marché de l’Amiga diminuer au point où Commodore a été contraint déclarer faillite en 1994.

Alors que d’autres sociétés voient toujours la valeur des micro-consoles, Nintendo n’a produit aucun nouveau produit dans ce secteur du marché depuis la SNES Classic Edition – bien que les rumeurs de versions Game Boy et N64 aient fait rêver les fans il y a quelque temps.

L’A500 Mini devrait se vendre 119,99 £ / 129,99 € / 139,99 $ USD / 199,99 $ AUD lors de son lancement au début de 2022.

