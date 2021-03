La révolution Fintech a besoin d’une aide réglementaire

Et ici, les fintechs excellent, aidées par la technologie et l’UPI.

Comme Nandan Nilekani l’a observé lors des FE CFO Awards plus tôt cette semaine, l’Inde a craqué sur les paiements; nous nous sommes construits un réseau démocratique perché sur la robuste United Payments Interface (UPI). Il est élevé sur les volumes, très faible sur les coûts – en somme, un grand système inclusif construit sur des transactions à petits billets auquel on peut accéder où que l’on se trouve. Sérieusement, comme Nilekani l’a dit à juste titre, il n’y a rien de tel nulle part dans le monde. À l’heure actuelle, les Indiens commencent tout juste à découvrir la joie des paiements numériques; que ce soit via les canaux bancaires ou via l’UPI qui enregistre désormais près de 2,5 milliards de transactions chaque mois. Avec 700 millions de smartphones en circulation, on ne peut que s’attendre à ce que les volumes et les valeurs augmentent.

Mais si les chiffres racontent une histoire, la vraie à célébrer est celle des transactions P2M (personne à commerçant) sur l’UPI. En décembre dernier, à Rs 68,170 crore, ils ont dépassé la valeur des transactions par carte de débit au PoS (points de vente), qui était de `64,676 crore. Fait intéressant, à près d’un milliard, les transactions P2M ont pris le pas sur les transactions par carte de débit qui étaient d’environ 380 millions; le volume de balayages de cartes de crédit aux machines PoS en décembre était encore plus faible de 174,21 millions. C’est une preuve claire du nombre de commerçants supplémentaires qui acceptent désormais les paiements numériques, et bien que la taille des billets puisse rester petite par rapport à celle des transactions par carte de crédit et de débit, cela ne pose guère de problème. En fait, à partir de maintenant, les transactions P2M ne représentent que 16,5% de la valeur et cela ne peut augmenter que lentement.

En effet, c’est une chose que les paiements de détail sur UPI soient galopants, grâce à PayTm, PhonePe, GooglePay et les remises en argent et promotions attrayantes qu’ils ont proposées, mais que les commerçants s’accrochent à UPI est merveilleux. C’est autant le résultat du régime de taux d’actualisation zéro marchand (MDR) que d’innovations dans les systèmes d’alerte marchande; la pandémie, bien sûr, a été un catalyseur clé. Des joueurs comme Paytm et PhonePe ont mis au point des solutions comme la Soundbox et les alertes vocales, respectivement, qui produisent une notification audio instantanée pour une transaction réussie chez le commerçant. Cela aide les consommateurs à voir la commodité des codes QR, même pour les petits paiements de moins de 1000 roupies. Ce qui a aidé, ce sont certaines fonctionnalités UPI uniques et réconfortantes; auto pay par exemple – qui vous permet de programmer un ensemble de règles commerciales, par exemple «débiter mon compte chaque fois que je prends un Ola» ou «chaque jour, mettez« 10 dans mon SIP ». Cela a aidé les fintechs à déployer une gamme de produits financiers.

Mais si les entreprises payantes – qui vendent des assurances ou des fonds communs de placement en sachets – sont très bien, le besoin de l’heure est de prêter. Et ici, les fintechs excellent, aidées par la technologie et l’UPI. Grâce aux prêteurs fintech, des milliers de petits commerçants et vendeurs peuvent désormais accéder au crédit. Armés de mandats e-NACH, et habilités par l’accès aux dossiers CIBIL et GST ainsi que les relevés bancaires, ces prêteurs déboursent des milliers de petits prêts. Les goûts d’un BharatPe et d’un LendingKart nous ont montré comment une application peut valoir mille branches. Les bénéficiaires sont désormais au nombre de 150 millions et plus et sont principalement de petits entrepreneurs; ils peuvent gérer un atelier de réparation de vélos, un cours de coaching ou une entreprise commerciale et ne peuvent offrir aucune garantie. Les taux de grève sont élevés; une analyse du Credit Suisse montre que seulement dix joueurs, à eux deux, ont embarqué environ 70 millions de commerçants.

Mais, compte tenu de leurs limites, le paysage des prêts évolue très lentement; entre leurs propres plates-formes propriétaires et des partenariats avec des fintechs, les banques du secteur privé de première ligne sont en mesure de faire entre 50% et 75% des affaires numériquement. Les banques privées agiles et plus petites du nouvel âge qui disposent des meilleurs systèmes de leur catégorie font partie de celles qui explorent le marché en partenariat avec les fintechs. Les banques du secteur public choyées, avec leurs grandes franchises de dépôts, sont plus complaisantes que jamais; même les meilleurs et les plus grands d’entre eux ne veulent pas prendre de risques.

Il y a déjà pas mal de co-prêts en cours, car les fintechs offrent à d’autres prêteurs leur plate-forme électronique. Mais si les prêts numériques – garantis ou non – doivent prendre un essor important, les fintechs doivent pouvoir emprunter, car la simple mobilisation de capitaux ne suffira pas. Certains d’entre eux craignent d’être bientôt à court de ressources et espèrent pouvoir exploiter les marchés obligataires étrangers tandis que d’autres s’associent aux NBFC. Certains espèrent pouvoir commencer par s’associer aux NBFC et devenir plus tard une banque. Le fait est que le régulateur doit faciliter les prêts des fintechs par le biais de partenariats avec d’autres institutions financières; pour commencer, ils devraient envisager d’augmenter le plafond de 10% sur les acquisitions de capitaux propres dans les fintech par les banques et les assureurs. Cela aiderait également les fintechs à attirer des investissements de démarrage. Si l’économie veut croître, les petits commerçants ont besoin de crédit et les banques pourraient mettre beaucoup de temps avant de pouvoir se réorienter, mais dans la manière dont elles perçoivent les clients et dans la manière dont elles utilisent la technologie. En attendant, les fintechs doivent montrer la voie, mais pour cela, le régulateur doit jouer la balle.

