La révolution Gen-Z est un catalyseur pour une croissance significative de la crypto-monnaie

Les enfants sont les futur.

Source : Shutterstock

De nombreux grands dirigeants nous l’ont rappelé tout au long de l’histoire de l’humanité.

John F. Kennedy a dit un jour que « les enfants sont la ressource la plus précieuse au monde ».

Nelson Mandela est célèbre pour avoir dit que « nos enfants sont le roc sur lequel notre avenir sera construit, notre plus grand atout en tant que nation ».

Les jeunes sont l’avenir… et, en tant qu’investisseurs en hypercroissance, nous aimons investir dans l’avenir.

Ainsi, par la propriété transitive, investir dans l’avenir, c’est investir dans les jeunes.

Cela ressemble à quelque chose d’une carte Hallmark. Oui, c’est ringard, mais c’est vrai. Alors, qu’est-ce que cela signifie réellement?

Cela signifie que si vous voulez gagner beaucoup d’argent en investissant dans les mégatendances de l’hypercroissance, vous devez investir dans ce que les enfants achètent et font.

Parce que devinez quoi ? Ces jeunes deviendront bientôt le cœur économique du monde.

Plus de 80 millions de baby-boomers demanderont des prestations de retraite au cours des 20 prochaines années, ce qui représente 10 000 personnes par jour.

Autrefois le fondement de la main-d’œuvre, la présence des baby-boomers au bureau passera de 31 % des travailleurs en 2015 à seulement 8 % des travailleurs d’ici 2030.

Qui prend sa place ?

Les enfants, bien sûr.

Génération Z – défini au sens large comme les personnes nées après 1996, donc la population des 25 ans et moins – ne représentait qu’un maigre 4 % de la main-d’œuvre mondiale en 2015.

D’ici 2030, cette part devrait atteindre 22 %… d’ici 2040, elle atteindra probablement 40 % ou plus.

Source : Place des investisseurs

Plus de gens de la génération Z obtiennent plus d’emplois signifie que plus de gens de la génération Z obtiennent plus d’argent.

Selon Bank of America, le pouvoir d’achat direct de la génération Z devrait atteindre croître de 400 % au cours de la prochaine décennie pour atteindre 33 000 milliards de dollars – représentant plus d’un quart du pouvoir d’achat mondial d’ici 2030.

Voici comment Bank of America résume ce changement démographique sismique du pouvoir d’achat et de l’influence économique :

“Les La révolution de la génération Z commence, alors que la première génération née dans un monde en ligne entre maintenant sur le marché du travail et oblige les autres générations à s’adapter à eux, non l’inverse.”

La révolution de la génération Z…

J’aime l’anneau de ça – parce que c’est exactement ce qui se passe. C’est une révolution économique mondiale dans laquelle le pouvoir d’achat du monde est transféré des personnes âgées aux plus jeunes.

Les produits et services qui gagnent le cœur (et les portefeuilles) de ces jeunes consommateurs sont ceux qui sont positionnés pour une décennie d’hypercroissance à venir.

Investir dans ces produits et services est la clé pour débloquer d’énormes gains financiers au cours des 10 prochaines années et plus.

Alors… quels produits et services les consommateurs de la génération Z aiment-ils ?

Ils détestent la télédiffusion et adorent les plateformes de streaming (seulement 1 consommateur sur 4 de la génération Z regarde la télédiffusion). Ils aiment l’environnement. Environ 75% préfèrent acheter en ligne. Ils détestent l’argent liquide et environ 80 % d’entre eux utilisent une plateforme de paiement numérique mobile. Ils aiment regarder les eSports plus que la NBA, la NFL et la MLB. Ils adorent voyager, mais ne conduisent pas beaucoup (merci, Uber). Et 40% d’entre eux préfèrent interagir virtuellement.

Et voici peut-être la friandise Gen-Z la plus importante : Ils aiment Bitcoin.

Près de 50% des investisseurs de la génération Z sont investis dans les crypto-monnaies. Environ la moitié de tous les jeunes millionnaires ont au moins 25% de leur richesse liée aux cryptos. Parmi ceux qui ne sont pas investis dans les cryptos, environ 40% sont soit quelque peu intéressés, soit très intéressés par l’achat de cryptos. Près de 40 % des jeunes investisseurs sont également investis dans des jetons non fongibles (NFT). Et, peut-être le plus important, environ 60% des jeunes investisseurs pensent que la plupart des gens utiliseront Bitcoin au cours de la prochaine décennie.

Les gens… l’écriture est sur le mur… les jeunes adorent les cryptos.

Et pourquoi ne le feraient-ils pas ? Après tout, c’est la génération qui était au collège et au lycée lorsque la grande récession de 2008 a frappé. Beaucoup ont vu leurs parents perdre leur emploi et leur maison, et ils ont enduré des années de difficultés économiques avec le récit selon lequel les difficultés de leur famille étaient la faute de grandes banques cupides et indignes de confiance qui ont été renflouées.

Ainsi, lorsque ces enfants ont eu la possibilité d’adopter une solution de services financiers numériquement native pour remplacer les grandes et mauvaises banques qui ont ruiné leur enfance, ils l’ont adoptée à bras grands ouverts.

Mais pourquoi tout cela est-il important ?

Car, comme évoqué plus haut, ces jeunes vont hériter de tout le pouvoir d’achat du monde au cours des deux prochaines décennies. Comme ils le font, vous pouvez compter sur eux pour transformer une grande partie de ces dollars en cryptos et pour que la révolution crypto se généralise.

Et, comme cela se produit, les prix des cryptos vont monter en flèche.

C’est pourquoi, sur Mercredi soir, à 19 h, heure de l’Est, je vais m’asseoir avec mon collègue et légendaire investisseur Bitcoin Charlie Shrem lors de notre tout premier Événement de code cryptographique, où nous vous parlerons de notre système propriétaire pour sélectionner les meilleurs cryptos du marché.

Ce système est la vraie affaire. Il a produit un gain moyen de 760% dans notre portefeuille modèle de cryptos.

Et mercredi soir, nous allons tout vous raconter.

Cliquez ici pour réserver votre place et apprendre comment investir intelligemment dans l’avenir.

PS Demain est le grand jour – le jour où tout change pour le mieux pour votre portefeuille de crypto.

Parce que mercredi, à 19 h, heure de l’Est, je vais m’asseoir avec mon collègue, bon ami et légendaire investisseur Bitcoin Charlie Shrem lors de notre tout premier Événement de code cryptographique, où nous prévoyons de vous parler de notre système propriétaire pour choisir les meilleurs cryptos du marché.

Cet événement se résume en réalité à deux choses : Les cryptos vont redéfinir le monde, et 99% des cryptos disponibles sont des investissements horribles.

J’espère te voir là-bas. Ce sera amusant, instructif et, surtout, cela pourrait améliorer votre vie financière. Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous le pouvez encore ! Cliquez simplement ici pour commencer.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.