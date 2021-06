La révolution industrielle à venir – The Financial Express

La troisième génération d’entreprises de biologie synthétique connaît une croissance exponentielle, à la manière de Paul-Bunyan. En Amérique du Nord, les entreprises modifient voracement leurs écosystèmes.

Par S Ramadorai, Raman Srinivasan & S Shivaramakrishna

Face aux vents contraires commerciaux et techniques, les entreprises de smart synbio ont évolué. « Synbio_as_a_Service » est devenu le nouveau modèle commercial. Une demande insatiable de sucre hypocalorique a conduit l’industrie des aliments transformés à rechercher la biologie synthétique. Des entreprises telles qu’Evolva et Zymergen ont développé des voies nouvelles et durables pour les matériaux avancés et ont laissé les entreprises clientes s’associer à l’expansion. Evolva a développé une voie évolutive vers un substitut de sucre supérieur normalement trouvé en quantités infimes dans les feuilles de stévia.

Amyris a également rejoint la ruée vers le sucre zéro calorie en développant des substituts similaires. En fait, les « plates-formes de réduction du sucre » constituent désormais un avantage concurrentiel majeur dans le secteur mondial des ingrédients. L’évolution des préférences des consommateurs et les investissements dans des alternatives zéro calorie réalisés par la biologie synthétique ont entraîné une baisse de 50 % des prix mondiaux du sucre au cours de la dernière décennie.

Cependant, les agriculteurs indiens, compte tenu des incitations, cultivent plus de canne à sucre. Les données satellitaires montrent que la culture de la canne à sucre épuise l’eau non renouvelable à travers le pays. Un sucre moins cher entraîne également une charge de morbidité plus importante. Pourtant, notre dépendance à la canne à sucre grandit.

Il y a un siècle, le Mahatma Gandhi a lancé le Champaran Satyagraha pour aider les cultivateurs d’indigo. Des chimistes allemands avaient inventé des voies de chimie synthétique pour développer l’indigo à l’aide d’aniline pouvant être mis à l’échelle industriellement. En moins de 20 ans, la demande d’indigo cultivé en Inde était presque tombée à zéro. L’histoire, dit-on, ne se répète pas, mais rime. Or, les progrès rapides de la biologie synthétique ont la capacité de rendre obsolètes de nombreux secteurs de notre économie rurale.

La nature nous fournit de nombreux exemples d’ingénieurs écosystémiques. Les castors d’Amérique du Nord remodèlent leurs paysages. Pour ce faire, ils abattent des sapins et des pins pour construire des barrages sur les cours d’eau. La troisième génération d’entreprises de biologie synthétique connaît une croissance exponentielle, à la manière de Paul-Bunyan. En Amérique du Nord, les entreprises modifient voracement leurs écosystèmes.

Ces entreprises (Ginkgo en est un exemple) créent des systèmes d’exploitation de biologie synthétique et construisent un écosystème de partenaires et de clients. Ensemble, ils développent d’innombrables produits pour de multiples marchés. Ces entreprises de nouvelle génération ne font pas que croître, mais s’associent aux géants de l’industrie chimique de plusieurs milliards de dollars. Sumitomo Chemicals a lancé un hub synbio aux États-Unis.

Zymergen, un partenaire de Sumitomo, a construit une base de données exclusive de 75 000 biomolécules dérivées des seuls microbes du sol. Il appelle cela une « base de données métagénomique ». Pour imaginer la puissance de telles bases de données, il convient de rappeler qu’un seul microorganisme du sol alimente aujourd’hui une entreprise de six milliards de dollars ! Une seule cuillère à café de terre peut contenir des millions de microbes différents. Le génome de chaque microbe peut être séquencé de manière rapide et économique, sur le terrain, avec un ordinateur portable et un petit appareil qui se branche comme un dongle USB. Ainsi, lorsque l’on séquence le génome d’un grand nombre de microbes différents dans un environnement donné, il en résulte une base de données méta-génomique. Habituellement, la grande majorité de ces microbes n’ont jamais été étudiés auparavant.

Notre capacité à « lire » la nature de manière rapide et abordable sur le terrain a été alimentée par la technologie de séquençage de l’ADN à faible coût et la spectroscopie à l’état solide. À l’aide de ces données, il est désormais possible d’identifier les séquences génétiques responsables de la production de molécules particulières dans la nature, puis de les rétro-concevoir dans des microbes bien compris qui servent de chevaux de bataille en biotechnologie.

Par exemple, une grande entreprise de hamburgers végétaliens utilise Pichia pastoris pour produire des molécules d’hème qui recréent le goût et l’arôme du sang animal sans avoir à tuer d’animaux. Les sociétés de synbio de troisième génération se précipitent pour assembler de vastes bases de données métagénomiques afin de découvrir des voies biologiques jusqu’alors inconnues vers diverses molécules.

Notre capacité à « lire » la nature nous permet également de voir les chemins alambiqués que la nature a empruntés au cours de millions d’années d’évolution. En regardant les données de manière objective, de nombreux biologistes envisagent des alternatives plus efficaces que l’évolution naturelle. De manière un peu plus conservatrice, de nombreuses start-ups de biologie synthétique de troisième génération sont motivées par le désir de construire des alternatives plus économiques et durables à une économie mondiale alimentée par la pétrochimie.

Presque tout ce qui nous entoure est dérivé de la pétrochimie : les plastiques, les engrais, les vêtements et même certains arômes alimentaires. Notre dépendance à la pétrochimie entraîne des dommages irréversibles à la planète et à tous ses habitants, y compris nous, les humains. Dans une certaine mesure, cela explique également l’accent mis au début sur les biocarburants dans l’industrie de la biologie synthétique.

« Le seul moyen d’améliorer la qualité de vie des gens et de réduire leur impact sur l’environnement passe par la biologie », déclare Zach Serber, co-fondateur et directeur scientifique de Zymergen. « La biofacturation est la réponse. Le néologisme de Zymergen, le « biofacturation » est l’application de la biologie synthétique pour fabriquer à la fois des matériaux traditionnels et de nouveaux matériaux. Zymergen affirme que nous commençons tout juste à fouiller dans la vaste bibliothèque moléculaire de la nature pour trouver des biomolécules parfaitement adaptées à une nouvelle génération de produits… à un dixième du coût de la chimie traditionnelle.

Lorsque des entreprises de synbio comme Zymergen réussiront à s’intégrer profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales complexes pour les matériaux ou ingrédients avancés, nous assisterons à un nouveau paradigme dans la fabrication, avec la biologie, et un nouveau paradigme avec de profondes implications pour la santé de notre planète et pour tous. ses habitants. Étant donné que la biologie est en effet la façon la plus élégante et la plus précise de fabriquer des choses (vivantes), il est raisonnable de s’attendre à ce que la nouvelle discipline de la biologie synthétique nous conduise à une Industrie 5.0 si nécessaire.

Ramadorai est l’ancien vice-président de TCS, Srinivasan est à la tête, TCS Ignite et Shivaramakrisha est chercheur, TCS

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.