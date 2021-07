La révolution que Rubiales envisage de changer la Ligue

14/07/2021 à 11h59 CEST

Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, a annoncé ce mercredi dans le cadre du Sports Breakfast organisé par Europa Press son intention de proposer à la Liga un changement de format de la compétition espagnole. Rubiales a glissé les grandes lignes de sa révolution, qui passerait par réduire le nombre de matchs et pouvoir jouer des matchs dans des lieux neutres, ils pourraient être à l’étranger.

“Je vais inviter Javier Tebas à s’asseoir et à changer le modèle de la Ligue actuelle. Nous avons modifié le format de nombreuses compétitions, telles que la Coupe de la Fédération, la Première RFEF, la Seconde RFEF & mldr; et dans ce cas, avec loyauté et respect, nous voulons proposer un format avec moins de jours au calendrier, plus d’excitation et plus de matchs de qualité. Que ça a un impact économique, mais surtout ça accroche les gens & rdquor ;.

Rubiales n’a pas exclu de prendre des matches à l’étranger, comme l’option de Miami que Tebas a une fois mise sur la table, bien qu’avec une nuance très importante. “On pourrait jouer dehors pourquoi pas ?, mais avec un autre formatCe ne serait pas de jouer un match au domicile d’une équipe et de l’autre dans un lieu neutre car cela irait à l’encontre du fair-play. Il y a une résolution ferme de la FIFA à cet égard. »

Par conséquent, le format de Rubiales mettrait fin au format traditionnel des premier et deuxième tours, avec l’inclusion de matches décisifs qui pourraient se dérouler dans des lieux neutres. De cette façon, les deux équipes seraient sur un pied d’égalité et le fair-play serait respecté.

Bien sûr, le président a précisé que le changement ne peut être exécuté qu’à “l’unanimité”, il faudrait donc l’approbation de Javier Tebas, en tant que président de la Liga.