La révolution Scottie Barnes est en marche à Toronto

Les Raptors n’auraient pas dû être aussi mauvais qu’ils l’ont fait la saison dernière : 12e place dans l’Est, six matchs hors du tournoi de play-in, le pire résultat de la franchise en près d’une décennie. Et, vraiment, ils n’étaient pas si mauvais sur le papier. Toronto a terminé 15e en efficacité offensive et juste un cran en dessous de celle du côté défensif, devançant le score de la saison d’un peu plus d’un point pour 100 possessions, selon Cleaning the Glass. Vous vous attendriez à ce qu’une équipe avec ce différentiel d’efficacité produise environ 33 ou 34 victoires en 72 matchs.

Au lieu de cela, les Raps ont terminé 27-45. Les raisons à cela incluent un record de 11-28 dans les concours « d’embrayage » ; un combat brutal avec COVID-19 qui a fait dérailler un début qui les avait liés à la cinquième place fin février ; et le fait que les partants Kyle Lowry, Fred VanVleet, Pascal Siakam et OG Anunoby se sont combinés pour manquer 91 matchs. Mais le nuage gris recouvrant l’organisation alors qu’elle luttait avec son voyage sur la route en pleine saison forcé par la pandémie à Tampa a finalement produit une doublure argentée: le non. 4 choix au repêchage de la NBA 2021. (Un peu de repos stratégique aurait peut-être aussi un peu aidé.)

Les architectes torontois Masai Ujiri et Bobby Webster ont utilisé ce quatrième choix pour sélectionner Scottie Barnes, un couteau suisse alléchant de l’État de Floride qui a passé son premier mois professionnel à aider les Raptors redémarrés à un départ 6-6 – et à convaincre tous ceux qui le regardent qu’il a une chance d’être spécial.

Ne vous contentez pas de me croire sur parole, cependant. Demandez à quelqu’un qui a une assez bonne idée de ce à quoi ressemble un « spécial ».

Kevin Durant n’est pas le seul que Barnes a impressionné au début. En provenance de l’État de Floride, les évaluateurs de talents s’attendaient à ce que Barnes soit un défenseur prêt à l’emploi et un meneur de jeu complémentaire (2,6 passes décisives par match, sixième dans la classe des recrues et 6,7 passes décisives potentielles par nuit, ce qui se classe cinquième) au niveau suivant. Sa touche de buteur, cependant, a été une révélation: après une moyenne de 10,3 points par match dans l’ACC la saison dernière, Barnes est sorti des portes en tirant, avec une moyenne de Classe ’21 – 17 meilleurs points par match sur 53,3% de tirs .

Barnes n’a pas encore étendu sa portée à l’arc à 3 points, mais il a déjà fait preuve d’un raffinement surprenant dans le jeu de milieu de gamme. Il a montré à l’avance comment lire les couvertures défensives, trouver les points faibles, que ce soit en coupant dans des zones ouvertes du ballon ou en créant de l’espace avec un dribble en direct, et se rendre à son pull-up, son coureur et flotteur.

Combinez ce genre de sens du court et de toucher avec les outils physiques pour atteindre le bord et finir dans la circulation – il tire à 73,6% dans la zone réglementée – et bébé, vous avez un ragoût en route. Selon Basketball-Reference.com, un seul joueur de 20 ans a déjà marqué en moyenne au moins 15 points, huit rebonds et deux interceptions par match tout en réalisant la moitié de ses tentatives de placement : Chris Webber, en 1994.

De toute évidence, nous sommes loin de Barnes qui s’est imposé comme le genre de producteur pérenne de 20 et 10 ans qui se retrouve inscrit au Temple de la renommée. Je dis juste : en ce qui concerne les compositions statistiques des joueurs tout au long du premier mois de la carrière d’un mec, vous pourriez faire bien pire. Surtout quand on prend en compte ce dont Barnes est capable à l’autre bout du parquet.

Le joueur de 20 ans a été comme annoncé défensivement, gardant ses adversaires dans tout le spectre positionnel – Mo Bamba un soir, Jayson Tatum le lendemain, passant de Durant à James Harden dans une possession donnée – et étant terriblement perturbateur dans le processus.

À 6 pieds 7 pouces et 225 livres avec une envergure de 7 pieds 3 pouces et une agilité exceptionnelle, Barnes ressemble déjà à l’un des défenseurs les plus malléables de la NBA. Selon les données de match de The BBall Index, il a passé près d’un quart de ses possessions défensives à vérifier les meneurs de jeu, et plus de 20 pour cent contre les centres et les petits attaquants, avec beaucoup de temps contre les gardes de tir et les attaquants de puissance saupoudrés – bon pour troisième de la NBA en termes de métrique de polyvalence positionnelle.

Deux emplacements en dessous de Barnes dans ce classement, et le leader de la saison dernière parmi les joueurs à se connecter au moins 500 minutes ? Son nouveau coéquipier, OG Anunoby. (Ujiri a un type : « un briseur de plan de jeu omniprésent dont le comportement placide dément une séquence de méchants méchants. ») Maintenant dans sa cinquième saison, Anunoby a fait un grand pas en avant en tant que menace de score, comme mon collègue de Ringer Kevin O’Connor récemment détaillé :

Avec plus d’espace à créer dans une équipe qui a besoin de jouer après avoir perdu Lowry en agence libre et Siakam à cause d’une opération à l’épaule, Anunoby a une moyenne de 19,7 points, 5,8 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,5 interceptions par match, tous des sommets en carrière. Sa précision à 3 points est en baisse, passant de 39,8% la saison dernière à 34,4% cette saison, ce qui coïncide avec une augmentation du volume – il lance plus de balles longues par match que James Harden – et une augmentation spectaculaire du nombre de triples de traction. il essaie. Après avoir sorti seulement 83 longues balles du rebond en 253 matchs en carrière avant cette saison, OG en a déjà tiré 26 en 12 matchs, plus de trois fois son précédent record par match – une autre étape dans son évolution d’un joueur offensif limité le mieux adapté pour devoir de repérage sans dribble envers quelqu’un capable de menacer les défenses de diverses manières avec le ballon dans les mains.

Avant cette saison, seuls 13 joueurs avaient une moyenne de 20 et 5 ans à 24 ans tout en tirant à 35% des profondeurs sur au moins cinq tentatives par match. Tous ont des sélections All-Star sur leur curriculum vitae. Nous verrons si Anunoby suit cette même trajectoire ; il n’est pas le même genre de plaque tournante offensive à forte utilisation que la plupart des autres joueurs de cette liste. Mais lorsque vous associez la croissance qu’il a démontrée à sa bonne foi bien établie en tant que bouchon de calibre d’équipe All-Defensive, vous avez un sacré joueur – le genre de pièce fondamentale qui peut aider les Raptors non seulement à se reconstruire pour le futur, mais se rééquipe à la volée dans la poursuite d’un retour immédiat aux séries éliminatoires.

Le chemin de retour de Toronto vers les séries éliminatoires commence du côté défensif, car malgré les progrès d’Anunoby, la percée de Barnes et un excellent début de service de meneur pour VanVleet, avec une moyenne de 18,7 points sur 37,8% de tirs à 3 points et un sommet en carrière de 7,1 passes décisives par match tout en menant la ligue en minutes jouées – l’attaque reste un travail en cours. Exemple : la défaite 104-88 de mercredi à Boston, dans laquelle Toronto a tiré 6 pour 24 à distance, n’a obtenu que 15 points de son banc, a enregistré presque autant de revirements (18) que de passes décisives (20) et n’a jamais mené une seule fois .

C’était à prévoir. Il sera toujours difficile de casser les couvertures de peinture des adversaires lorsque vous jouez des alignements avec plusieurs joueurs qui ne tirent pas de l’extérieur; Barnes n’a tenté que 10 tirs à 3 points en 10 matchs, et le tandem central de Precious Achiuwa et Khem Birch, alors qu’une amélioration par rapport au désastreux duo Aron Baynes-Alex Len de la saison dernière, n’offre aucun étirement. Le faire pendant que les espaceurs ont du mal avec leur tir – Gary Trent Jr. a raté les deux tiers de ses triples et Chris Boucher n’est qu’à 6 pour 33 en profondeur – est encore plus difficile.

Tout gérer sans Siakam, le meilleur buteur de l’équipe au cours des deux saisons précédentes, promettait d’être carrément brutal. Les Raptors ont toujours eu du mal à générer des looks de qualité contre des défenses fixes, se classant seulement 25e pour les points marqués par jeu dans le demi-terrain, selon Cleaning the Glass.

Une solution? Ne jouez pas tellement dans le demi-terrain.

Faire cela signifie sortir davantage en transition. Faire cela signifie mettre fin brusquement aux déplacements offensifs des adversaires sur le terrain. Heureusement, alors, Toronto emploie une armada d’énormes semeurs de ravages, avec une liste de 10 joueurs de 6 pieds 7 pouces ou plus et sept joueurs en rotation d’une envergure de 6 pieds 10 ou plus. Parmi eux se trouve le choix surprise de deuxième ronde et le natif local Dalano Banton, qui gagne des minutes et fait sourciller avec son jeu en tant qu’énorme meneur de jeu de sauvegarde. (Les non-condors du groupe sont également des meneurs de jeu: Trent Jr. est à égalité au deuxième rang de la ligue en interceptions par match et en tête des déviations, tandis que VanVleet se classe quatrième dans cette dernière catégorie.)

Donnez à Nick Nurse, l’un des entraîneurs défensifs les plus créatifs de la ligue, la licence pour libérer toute cette longueur et cet athlétisme, et regardez les engrenages grincer et les étincelles voler:

Les Raptors mènent la NBA en déviations par match d’un mile et ont forcé des revirements sur 18% des possessions offensives des adversaires, le deuxième taux le plus élevé de la ligue. Ils ont profité de ce chaos, marquant 20 points sur les revirements et 14,9 points de pause rapide par match, les deux dans le top 10.

L’injection d’efficacité offensive a contribué à atténuer quelque peu les difficultés de Toronto sur le demi-terrain, gardant les jeunes Raps fougueux à flot en attendant la réintégration de leur non. 1 option. Siakam a fait ses débuts dans la saison dimanche, marquant 15 points en 25 minutes lors de la défaite contre Brooklyn ; lui, comme le reste de l’équipe, a lutté contre la longueur de Boston mercredi. Son retour a propulsé Achiuwa sur le banc, reconfigurant une formation de départ qui a été très solide au début – dépassant les adversaires de 8,3 points pour 100 possessions sans temps de récupération – tout en donnant aux fans des Raptors un aperçu de ce qu’ils espèrent être un avenir aveuglant pour venir. Fermez les yeux et vous pouvez l’imaginer : Siakam, Anunoby et Barnes changent de mission de manière transparente, puis utilisent à tour de rôle leurs jeux offensifs en expansion pour chasser les défenseurs tremblants et punir les incompatibilités à l’autre bout.

En attendant, cependant, il reste encore le présent à affronter, et les Raptors ont beaucoup à découvrir ici et maintenant : comment reconfigurer la rotation après le retour de Siakam, comment continuer à présenter Anunoby et Barnes tout en offrant à Siakam le score chances qu’il mérite, comment construire une attaque de qualité sur demi-terrain tout en tirant léger et comment éviter de se faire détruire sur le verre tout en jouant plus petit à l’avant. Toronto se classe 22e pour le taux de rebond défensif et 24e pour les points accordés pour la deuxième chance; Le centre des Celtics, Robert Williams, a battu les Raps pour 16 points sur huit rebonds offensifs mercredi, ressemblant parfois à un mec universitaire luttant contre le JV.

Il y a des problèmes à résoudre, mais aussi suffisamment de talent et d’intelligence pour les comprendre ; alors que les Torontois rêvent à juste titre de cet avenir radieux, ils regarderont une équipe qui devrait se disputer une place dans le tournoi play-in dans une conférence de l’Est considérablement améliorée. Parfois, beaucoup de choses doivent mal se passer pour que quelque chose se passe bien. Le séjour des Raptors dans le sud de la Floride a apporté de la douleur, de la frustration et la fin d’une époque; cela a également apporté Barnes et une opportunité de se réinitialiser. La question est maintenant de savoir jusqu’où Toronto peut aller avec cette opportunité et à quel point le jeune noyau qu’Ujiri and Co. ont construit peut être spécial.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer