La révolution sociale : technologie éthique et social pour de bon

Par Marc Kaplan

Le paysage actuel des principales plateformes de médias sociaux place la barre bas pour l’utilisation de la technologie éthique pour faire du bien à la société. Ce n’est pas une vérité discutable sur laquelle non seulement ces plateformes s’appuient, mais qu’elles prospèrent sur la négativité, la division et la polarisation politique qu’elles permettent. Bien sûr, ils font du bien au monde et on ne peut pas ignorer la valeur énorme qu’ils ont la capacité d’apporter au monde. Cependant, ils ont délibérément choisi d’utiliser une technologie contraire à l’éthique pour propulser la toxicité en ligne qui conduit finalement les globes oculaires et l’activité vers leur plate-forme.

La recherche a démontré à maintes reprises que la négativité et les opinions opposées entraînent une augmentation de l’activité en ligne. Les principales plateformes de médias sociaux le comprennent et utilisent leurs algorithmes pour diffuser ce contenu aux masses souvent au détriment de la vérité, de la positivité et de la civilité. Ils font un excellent travail en défendant leurs actions en faisant appel aux libertés civiles et à d’autres libertés similaires, et en parlant de leurs efforts pour lutter contre les problèmes qu’ils ont créés, tels que les fausses nouvelles et le trolling. Ils ont certainement la technologie et les ressources financières pour relever ces défis.

Ils choisissent cependant de l’utiliser en grande partie pour propulser leurs modèles commerciaux qui sont presque entièrement motivés par la publicité qui est presque entièrement motivée par une utilisation élevée de leur plate-forme, puis ciblent les individus avec des annonces spécifiques qui les intéressent. La conversation sur la façon dont ils ciblent les individus et les violations de la vie privée qui en découlent est un autre sujet.

Le défi pour notre société est que ces plateformes sociales en ligne ont créé un marché dominant qui attire les masses, et il n’y a pas assez d’options alternatives pour fournir un contrepoids. En tant que telles, les principales plateformes sociales d’aujourd’hui ont socialisé toute une génération pour qu’elle s’attende à un certain type d’expérience en ligne, une expérience qui consiste moins à se prendre en charge et plus à se rabaisser.

Il faudra une révolution sociale pour changer cela et que ce changement commence avec des plateformes sociales qui utilisent la technologie éthique pour promouvoir le bien social. Nous visons à être l’un des nombreux contrepoids futurs qui se concentrent sur la création de communautés qui renforcent la positivité, la collaboration et le bien social. Il s’agit de choix et ceux que nous avons faits ont privilégié la positivité à la négativité, le partage et la collaboration à la division, la sécurité et la confidentialité à la surveillance et à la pêche à la traîne, et le bien social aux querelles sensationnelles.

La question sera bien sûr de savoir quel est l’intérêt pour une plate-forme en ligne qui se concentre sur le bien pour le monde. Quel intérêt y aura-t-il pour une plate-forme en ligne conçue pour élever les autres ? Quel intérêt y aura-t-il pour une plateforme en ligne mondiale dont la devise consiste à s’entraider ? Tout cela reste à voir, mais nous pensons qu’une révolution sociale est nécessaire pour contrebalancer les impacts des grandes plateformes de médias sociaux d’aujourd’hui. Nous avons choisi d’investir dans notre société en investissant dans notre plateforme. Et nous choisissons de parier sur la bonté des gens et la bonté de notre société.

(L’auteur est co-fondateur de ChekMarc, une plate-forme sociale en ligne mondiale. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

