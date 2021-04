La révolution sportive à venir

13/04/2021 à 17:02 CEST

La saison devient amère pour l’Atlético et, ce qui il y a des mois semblait être une ligue totalement déterminée, en ce moment, cela semble plus que compliqué. Bien qu’ils soient toujours leaders, ils ont drastiquement besoin d’un changement de «puce» qui leur permette d’ajouter à nouveau de 3 à 3, comme ils le faisaient au début de la compétition. Eh bien, non seulement la fin de saison semble difficile, mais aussi la préparation de l’équipe pour la saison à venir.

Selon la chaîne Ser, le groupe matelas planifierait une rénovation qui se terminerait par plusieurs pertes de la part du personnel actuel, soit par transfert, soit en ne renouvelant pas les affectations. Les informations indiquent que jusqu’à 7 footballeurs pourraient quitter l’entité l’été prochain.

Les noms inscrits sont surprenants, car parmi eux, ceux de deux capitaines apparaissent, Saúl et Giménez. A la fois avec une longue histoire en tant qu’athlète et véritables bannières des couleurs, elles seraient sur la rampe de départ.

Les autres qui ne comptent pas pour le club sont Torreira, Dembélé, Vitolo et Vrsaljko. Dans le cas des deux premiers, qui sont en prêt, l’Atlético n’exercerait pas l’option d’acheter 32 millions qu’il a pour le footballeur lyonnais, qui n’a pas compté pour Simeone, et dans le cas de l’Uruguayen, qui fait un couple des semaines déjà, il affirmait qu’il voulait jouer à Boca, avant de devoir retourner à Arsenal.

Vitolo est déjà l’un des noms qui a déjà sonné pour quitter le club. Sa performance n’a jamais été comme prévu, mais en raison de sa grande notoriété, l’Atlético n’a jamais trouvé de club qui souhaite faire de la place au footballeur canarien. Le Croate, au cas où une proposition intéressante arriverait, le club ne résistera pas à son départ.

Selon les signatures que le secrétaire technique a en tête, pour le moment peu de noms ont transcendé, ils devront entreprendre plus ou moins de ventes, mais tout semble l’indiquer, Si le titre de champion n’est pas finalement atteint ou si la situation actuelle ne s’améliore pas, même un footballeur de plus pourrait changer de décor.

Un des noms qui sonnent depuis des années pour renforcer le devant du matelas est Alexandre Lacazette.