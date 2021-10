La revue French Dispatch : C’est l’apogée de Wes Anderson. J’aimerais l’aimer.

The French Dispatch se déroule dans la ville fictive d’Ennui-sur-Blasé, en France – dont le nom, à mon grand regret, correspond parfaitement à mes sentiments à propos du film. Le dernier de Wes Anderson (titre complet : The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) n’est pas mauvais en soi. C’est juste que l’apathie et l’indifférence éponymes sont, pour moi, tout son effet émotionnel.

Une partie du problème avec Wes Anderson est que je sais qu’il fait des films spécialement pour moi, un rêveur parfois prétentieux avec des tendances francophiles et un fétiche pour les magazines imprimés. The French Dispatch est nostalgique, un peu bizarre, visuellement somptueux – toutes caractéristiques qui sont bien trop rares dans le cinéma américain grand public aujourd’hui. Dans une culture cinématographique obsédée par l’intrigue et les spoilers, il est le rare cinéaste qui rappelle aux gens que les films sont un média primordialement visuel. Il privilégie la symétrie et l’agitation, des tableaux au design complexe et des palettes de couleurs méticuleusement sélectionnées. (Parfois, je pourrais dire qu’il est trop orienté visuellement.) Pour certaines personnes, ses films jouent comme une sorte d’ASMR apaisante pour les yeux.

La Dépêche française semble formulée dans un laboratoire pour mes préférences narratives. Ce n’est pas seulement qu’Ennui-sur-Blasé représente une version imaginaire de Paris, le genre que les Américains francophiles imaginent encore exister dans un coin de cette ville historique, un peu miteux mais aussi incroyablement mignon. C’est que tout le film est un hommage au genre de magazine littéraire pour lequel tant d’écrivains de mon époque rêvent de travailler, en particulier le New Yorker, dont les éditeurs et écrivains célèbres, comme Mavis Gallant, Harold Ross et James Baldwin, fournissent le modèles pour un certain nombre de personnages du film.

Bien qu’il existe des différences évidentes entre le French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun et le New Yorker – entre autres, ce dernier a persévéré dans le nouveau millénaire – le statut d’Anderson en tant que fanboy du New Yorker est clair dès le départ. Il aime la publication depuis son adolescence et possède presque tous les numéros depuis les années 1940. Dans une récente interview avec le magazine lui-même, Anderson a déclaré qu’à l’âge adulte, « je me suis retrouvé à lire les récits de divers écrivains sur la vie au New Yorker – Brendan Gill, James Thurber, Ben Yagoda – et j’ai été pris dans toute l’aura de la chose. » Il a même travaillé à la compilation d’un livre contenant certains des articles des archives du magazine qui ont inspiré le film.

Wally Wolodarsky, Bill Murray et Owen Wilson dans The French Dispatch.Searchlight Pictures

J’ai vu The French Dispatch deux fois, et j’ai aussi ressenti cette aura. Mais les deux fois, le regarder était comme se cogner contre l’un de ces murs de calcaire blanc qui bordent la plupart des rues parisiennes. J’ai eu du mal à me soucier de ses personnages ou de ses histoires ou du journalisme plus largement. Quelque part dans mon âme, je sens que cela ne devrait pas être.

Si vous êtes un fan de Wes Anderson et que vous êtes en colère contre moi maintenant, je suis désolé ! Type de. Laissez-moi essayer d’expliquer.

Pour Wes-heads, The French Dispatch est probablement satisfaisant. C’est comme un album de grands succès, avec plusieurs de ses thèmes favoris : la solitude, l’amitié, la famille, l’amour, la mort. Chaque tableau complexe et clin d’œil à ses influences ressemble à un coup de pouce au public, une invitation à participer à la blague.

Ce que je suis la plupart du temps. Pourtant j’en suis ressorti froid.

Le remplaçant d’Anderson au New Yorker a été lancé par Arthur Howitzer, Jr. (Bill Murray), descendant du propriétaire du Kansas Evening Sun, qui a plus ou moins escroqué son chemin en publiant un « supplément du dimanche peu lu » à ce journal. pendant cinq décennies. Il a posté à Ennui-sur-Blasé dans sa jeunesse en 1925 et a mis fin à son mandat à sa mort en 1975, après quoi le French Dispatch a fermé – payant, bien sûr, une belle prime à ses rédacteurs déjà bien payés. (Près de 50 ans dans le futur, nous qui écrivons pour des magazines sur papier et autrement ne pouvons que rêver de ce genre de vie.)

Son équipe compte des journalistes célèbres comme Lucinda Krementz (Frances McDormand), JKL Berensen (Tilda Swinton), Herbsaint Sazerac (Owen Wilson) et Roebuck Wright (Jeffrey Wright). Ils écrivent sur l’art et l’histoire, la gastronomie et la culture, les protestations et la poésie. Après avoir révélé à son public que Howitzer sera mort d’ici la fin du film, The French Dispatch recule légèrement pour voir Howitzer les guider d’un air bourru tout au long du processus de montage (il y a un panneau « Pas de pleurs » strictement appliqué au-dessus de la porte de son bureau), interrogeant sur leurs notes de frais et d’aider à façonner leur prose. Basé sur un amalgame de l’éditeur fondateur du New Yorker Harold Ross et de son successeur William Shawn, Howitzer est le genre d’éditeur pratique que l’on ne voit plus beaucoup. Lorsqu’il meurt, nous dit le film, il reçoit « l’enterrement d’un éditeur ».

La Dépêche française est arrangée comme s’il s’agissait de l’édition finale du supplément du dimanche de Howitzer, celui sur lequel il travaillait lorsqu’il est mort. C’est un film d’anthologie, avec de petits segments qui fournissent les « articles » – un sur l’artiste outsider Moses Rosenthaler (Benicio Del Toro) et sa muse gardienne de prison (Léa Seydoux) ; un sur le leader des manifestations étudiantes bouillonnantes (Timothée Chalamet) et la fille dont il est amoureux (Lyna Khoudri) ; une sur la rencontre de l’auteur (Jeffrey Wright) avec un curieux coin de la cuisine française ; et un par un cycliste-reporter errant (Owen Wilson) sur Ennui-sur-Blasé même. Il y a aussi une nécrologie pour Howitzer, écrite par son personnel.

The French Dispatch passe de la couleur au noir et blanc et vice-versa. Photos Searchlight

Stylistiquement, The French Dispatch est Anderson travaillant à la hauteur de ses pouvoirs. Une séquence délicieuse vers le début du film présente juste un gros plan des mains d’un expert préparant du café et des cocktails pour le personnel du magazine sur un plateau d’argent tournant, puis un plan large d’un serveur manœuvrant le plateau dans un ensemble complexe de escaliers et portes pour accéder aux bureaux et livrer les boissons. Il passe du noir et blanc à la couleur, jouant avec ravissement des cadrages et de la composition des images. Parfois, Anderson semble faire un film de Jacques Tati ; à d’autres, il canalise Truffaut ou Hitchcock ou Visconti.

Cela pourrait être le problème. The French Dispatch est tellement référentiel que le pastiche submerge, délivrant un vortex tourbillonnant de références qui ne correspondent à rien de particulier. Le regarder m’a rappelé la réponse de la légendaire critique de cinéma new-yorkaise Pauline Kael à Anderson quand, en 1998, il a montré son film, Rushmore, à son héros alors à la retraite. — Je ne sais pas ce que tu as là, Wes, dit Kael.

Je ne sais pas non plus ce qu’il a dans The French Dispatch. Il y a un courant d’arguments pour la joie essentielle des choses qui ne peuvent pas être facilement marchandisées, qu’il s’agisse de vieux marchés dans des villes françaises ou d’un tableau qui ne peut pas être facilement transporté ou d’une cuisine qui ne peut pas être facilement localisée ou peu- lire les suppléments du dimanche aux journaux du Midwest. Les films d’Anderson font eux-mêmes partie de cet héritage d’impraticabilité – sa marque d’agitation n’est pas facile ou bon marché à reproduire.

Mais son monde est un monde fantastique, un idéal imaginaire dans lequel il peut être amusant de s’enfoncer mais qui ne laisse pas beaucoup de place pour se promener et réfléchir. J’avais l’impression d’être distrait de quelque chose en regardant le film, mon attention détourné de la plus grande tragédie – la mort lente des magazines – qui se cache en dessous.

Peut-être que c’est juste le fait que le fantasme du genre que tisse The French Dispatch ressemble beaucoup plus à une calamité si vous travaillez dans le monde des magazines. Juste cette semaine, l’annonce que The Believer, l’un des rares magazines de type Dispatch français résolument irréalisables, cessera de paraître l’année prochaine, dans le cadre d’un «réalignement stratégique» au sein du Black Mountain Institute, qui publie le magazine. Les « petits magazines » qui ont façonné la pensée américaine au cours du siècle dernier ont lentement disparu, tout comme les hebdomadaires alternatifs légendaires et le journalisme local. La plupart des écrivains sont à peine payés assez pour vivre ; les travailleurs des magazines et des journaux (y compris le New Yorker) se battent pour un salaire équitable ; ceux d’entre nous qui ont la chance d’avoir un emploi veillent toujours sur nos arrières, ayant vu des amis perdre le leur encore et encore.

L’équipe de French Dispatch – interprétée par Elisabeth Moss, Owen Wilson, Tilda Swinton, Fisher Stevens et Griffin Dunne – essaie de ne pas pleurer.Searchlight Pictures

Le New Yorker, pour l’instant, perdure. (Puisse-t-il vivre longtemps et prospérer.) Mais voir les forces du marché ronger ce genre d’écriture nourrissante, curieuse, résolument peu lucrative mais vitale est écrasant. Je ne peux m’empêcher de me demander si le pastiche frénétique et nostalgie effrénée de ce film ont affaibli ma capacité à en profiter. Il se sent creux.

Cependant, un seul moment de The French Dispatch s’est frayé un chemin dans mon cœur. Roebuck Wright, la fusion de James Baldwin et de l’écrivain culinaire AJ Liebling interprété par Jeffrey Wright, se voit demander par un intervieweur (Liev Schreiber) pourquoi lui, un écrivain accompli qui a couvert de nombreux sujets, est si souvent revenu à l’écriture sur la nourriture.

Wright répond, lentement et pensivement, que la vie de journaliste est difficile et solitaire. « J’ai choisi cette vie », reconnaît-il, avant d’expliquer qu’en fin de compte, il y a toujours eu une table quelque part pour lui, avec un chef et un serveur prêts à lui réchauffer le cœur et le fortifier d’un bon repas. « La fête solitaire a été très semblable à celle d’un camarade », dit-il.

Ce que j’ai lu, juste un peu, comme la déclaration d’Anderson sur le festin qu’un numéro d’un grand magazine a été pour lui. Ou un grand film ou, en effet, un véritable festin. Quelque chose qui soutient et ravit l’âme. Donc, si je me sens blasé à propos de The French Dispatch – et malgré mes meilleurs efforts, je le fais – au moins j’admire et je sais de quoi il s’agit. Le festin de tout le monde est mobile, et avec les films, l’écriture et l’art, il n’y a pas de compte pour le goût.

La Dépêche française joue dans les salles.