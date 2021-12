La revue Gunk – nettoyer la planète

The Gunk – ce n’est pas grave si vous ne payez pas pour cela (photo : Thunderful)

Les créateurs de SteamWorld sortent leur tout premier titre en 3D, avec un jeu qui emprunte des idées à tout, d’Ōkami à Luigi’s Mansion.

Nous réprimandons souvent les éditeurs pour avoir sorti des jeux plus petits pendant les périodes chargées de l’année ou à la suite d’autres titres beaucoup plus gros. Techniquement, décembre est un mois calme, mais normalement, vous diriez que lancer The Gunk une semaine avant Noël, sans aucun marketing, le ferait mourir. Mais pas quand c’est sur Game Pass, où tout à coup, peu importe que les gens l’achètent ou non.

The Gunk est le dernier jeu du studio suédois Image & Form Games et représente non seulement leur premier jeu 3D, mais aussi leur premier titre sur console qui ne fait pas partie de leur franchise SteamWorld amorphe. Compte tenu de la diversité de ces jeux, il n’est pas surprenant de constater que The Gunk n’a pas grand-chose en commun avec aucun d’entre eux, mais cela rappelle certainement un certain nombre d’autres titres.

Le seul point commun important avec la série SteamWorld est que The Gunk reprend un concept relativement commun, dans ce cas l’idée de redonner vie à un monde en décomposition et sans vie, et essaie de le rendre à nouveau nouveau et intéressant. Un objectif avec lequel il se débat bien plus que vous ne l’auriez imaginé du travail 2D d’Image & Form.

The Gunk se concentre sur deux personnages principaux, dans lequel vous incarnez un charognard nommé Rani qui, avec son partenaire Becks, découvre que la planète qu’ils allaient fouiller pour récupérer est infestée d’un parasite visqueux qui étouffe la vie végétale et transforme les créatures en créatures agressives. monstres. L’intrigue est très basique mais la relation entre Rani et Becks est intéressante, car les deux commencent à se disputer de plus en plus sur ce qu’il faut faire et si la crasse titulaire est vraiment leur préoccupation.

Le principe central de The Gunk est qu’aspirer la boue noire, utiliser le gant de puissance de transformation de Rani et voir la planète reprendre vie lentement est une expérience fondamentalement divertissante, sans qu’il soit nécessaire de compliquer davantage. C’est un gros risque à prendre et bien qu’aspirer de la crasse soit certainement satisfaisant, ce n’est vraiment pas suffisant pour justifier l’ensemble du jeu.

Nettoyer le monde de la crasse et regarder la faune instantanément revenir rappelle Ōkami, mais alors que le jeu de Capcom était une aventure d’arcade de style Zelda, il n’y a pas grand-chose d’autre de conséquence avec The Gunk. La résolution d’énigmes est l’élément le plus fort en dehors de l’opération de nettoyage central, dans la mesure où vous devez parfois vous arrêter et y réfléchir un instant – ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour la plupart des jeux grand public.

Le combat est cependant considérablement moins intéressant et consiste à aspirer de petits ennemis et à les utiliser comme projectiles contre les autres, les plus gros ayant des points faibles clignotants vous indiquant utilement où viser. C’est à ce stade que vous réalisez que Luigi’s Mansion a également dû avoir une influence majeure, mais The Gunk n’a rien à voir avec le charme ou l’invention de ce jeu.

The Gunk – le nettoyage est amusant ! (photo : Tonnerre)

Il existe également un système d’artisanat, impliquant des ressources collectées, mais il donne l’impression distincte d’être inclus uniquement pour que l’aspiration de la crasse n’était pas la seule chose que vous fassiez. Vous pouvez améliorer votre gant, mais le jeu est déjà si facile qu’il ne semble jamais vraiment nécessaire. Transformer la main de votre robot en pistolet laser est une astuce intéressante, mais comme il y a moins d’une poignée d’ennemis différents, dont aucun n’est très difficile à gérer, ce n’est pas la mise à niveau passionnante que cela pourrait être.

Visuellement, le jeu peut souvent être très impressionnant, avec un style plus réaliste que les jeux SteamWorld tout en conservant une lignée visuelle évidente. Cependant, les couleurs saturées sont un choix étrange pour un jeu essayant de jouer les joies de redonner vie à l’environnement, car cela donne l’impression que tout est un peu tamisé et stérile, qu’il y ait de la crasse ou non. Le fait qu’il n’y ait pas de synchronisation labiale appropriée pour les personnages humains est également dommage, car c’est très visible.

The Gunk a de nombreuses sources d’inspiration évidentes, mais au final, le jeu rappelle le plus récent Kena: Bridge Of Spirits, en ce sens que beaucoup d’efforts et de très jolis graphismes ont été consacrés à un jeu sans un seul unique. idée qui lui est propre. Les deux titres sont relativement attachants, et certes inoffensifs, mais le manque total d’ambition de gameplay devient lassant bien avant la fin.

Nous ne recommanderions certainement pas de payer 20 £ pour The Gunk, mais comme c’est sur Game Pass, il s’agit uniquement de savoir si cela vaut votre temps plutôt que votre argent. Et vu à quel point c’est court, nous dirions qu’en fait, c’est probablement le cas – si vous n’avez rien de mieux à faire. Nous ne savons pas si rendre les jeux médiocres plus acceptables est vraiment la meilleure publicité pour Game Pass, mais The Gunk est une aimable perte de temps et si c’est quelque chose dont vous avez besoin ce Noël, alors peut-être que la date de sortie n’était pas si imprudente après tout.

Le résumé de la critique de Gunk

En bref: Trop familier, trop facile et trop court, mais si vous recherchez une perte de temps peu exigeante sur Game Pass, vous pouvez certainement faire pire que The Gunk.

Avantages: Aspirer la crasse est très satisfaisant et les graphismes peuvent être impressionnants, malgré une palette de couleurs curieusement tamisée. La relation entre les personnages principaux est intéressante.

Les inconvénients: Le gameplay est un méli-mélo d’idées empruntées qui sont toutes mieux faites ailleurs. Combat trivial, avec peu de besoin d’améliorations d’artisanat.

But: 6/10

Formats : Xbox Series X/S (révisé), Xbox One et PC

Prix ​​: 19,99 £

Editeur : Thunderful

Développeur : Jeux d’images et de formulaires

Date de sortie : 16 décembre 2021

Classe d’âge: 12

