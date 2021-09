La revue Hitman GOTY Edition bombardée de DRM en ligne

Capture d’écran : GOG/IOI

Plus tôt cette semaine, Hitman – Game of the Year Edition a été lancé sur GOG. Mais peu de temps après, les joueurs ont commencé à se plaindre et à examiner les bombardements une fois qu’ils ont découvert que de grandes parties du jeu furtif étaient bloquées derrière des vérifications DRM en ligne. Cela a frotté beaucoup de gens dans le mauvais sens parce que GOG accorde beaucoup d’importance à l’absence de DRM.

GOG.com est une vitrine en ligne qui a d’abord été un endroit où les développeurs et les éditeurs vendaient des jeux PC plus anciens, mais vend maintenant aussi des jeux plus récents et modernes. Il se vante également de ne prendre en charge ni d’utiliser aucune forme de DRM (gestion des droits numériques). Cependant, Hitman – Game of the Year Edition semble brouiller la frontière entre ce qui est et n’est pas DRM et cela a conduit à une grande quantité de critiques en ligne et d’attentats à la bombe.

Actuellement, la note globale du jeu se situe à un très bas 1,4 sur 5.

Le principal problème réside dans ce qui est bloqué pour les joueurs qui décident de jouer à Hitman hors ligne ou qui ne peuvent pas accéder aux serveurs pour une raison quelconque. Sans connexion Internet, les joueurs ne peuvent pas accéder aux missions d’escalade, aux cibles insaisissables ou aux missions créées par les utilisateurs. Ceci est annoncé sur la page du magasin GOG pour Hitman GOTY Edition.

Cependant, il y a plus qui est bloqué pour les joueurs hors ligne, y compris la possibilité de déverrouiller des armes, des objets, des tenues et de gagner de nouveaux emplacements de départ. Bien que cela ne rende pas le jeu injouable, cela signifie qu’une grande partie de Hitman 2016 n’est disponible que pour les personnes qui se connectent à Internet. Selon cette page d’assistance trouvée sur le site Web de Feral Interactive, jouer hors ligne signifie également que les joueurs ne pourront pas relever les défis en jeu ou gagner de l’expérience pour augmenter leur niveau de maîtrise pour chaque carte. (Feral Interactive est le studio qui a aidé à amener Hitman 2016 sur Mac.)

Maintenant, pour être clair : vous pouvez toujours jouer à Hitman GOTY Edition hors ligne après l’avoir acheté sur GOG. Toutes les missions principales et missions bonus sont entièrement jouables. Mais presque tout le reste est verrouillé pour les utilisateurs hors ligne, ce qui pour moi (et apparemment pour d’autres joueurs) ressemble à une forme de DRM en ligne. Cela semble déplacé pour une version de GOG et les utilisateurs ont passé les derniers jours à laisser des critiques négatives en réponse.

G/O Media peut toucher une commission

Hier, GOG a répondu au contrecoup continu de l’utilisation par Hitman des DRM en ligne. Dans un message sur le forum répondant à la situation, un membre de l’équipe GOG a expliqué qu’il “étudiait la question et vous tiendrait au courant dans les semaines à venir”.

Kotaku a contacté GOG à propos de cette situation et de ce que la vitrine a prévu pour répondre aux plaintes des joueurs.

“Si vous avez acheté HITMAN et que vous n’êtes pas satisfait de la version publiée, vous pouvez utiliser votre droit de rembourser le jeu”, a déclaré GOG. « Dans le même temps, bien que nous soyons ouverts à des discussions et à des commentaires méritoires, nous ne tolérerons pas le bombardement d’avis et supprimerons les messages qui ne respectent pas nos directives d’examen. »

La communauté de GOG n’était pas satisfaite de cette réponse, soulignant que de nombreuses critiques négatives ne contiennent que des informations et des avertissements qui ne figurent pas sur la page de la boutique du jeu. L’équipe de GOG a en outre expliqué que ces avis ne seraient pas supprimés, mais n’a partagé aucun autre détail sur ce qui sera supprimé.

De même, on ne sait pas ce qui peut être fait pour arranger les choses, compte tenu de l’imbrication des fonctionnalités en ligne de Hitman (2016) avec la structure globale du jeu.