La revue Monster MacBook Pro met en évidence les performances incroyables du M1 Max

Les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro d’Apple avec les M1 Max et M1 Pro sont expédiés aux acheteurs qui les ont précommandés en ligne. Le stock initial est déjà épuisé.

Si vous avez attendu que les critiques soient publiées pour décider si vous avez besoin d’un MacBook Pro 2021 – et quel SoC M1 choisir – vous examinez les estimations d’expédition atteignant décembre pour certains des modèles. C’est parce que les critiques vous montreront que le M1 Max et le M1 Pro offrent des gains de puissance énormes, si les performances sont votre principale préoccupation avec le nouveau MacBook Pro. Les ordinateurs portables surpasseront facilement leurs concurrents dans la plupart des domaines, y compris les machines Intel et AMD. Et les performances surpassent même les PC de bureau, se rapprochant même des configurations de niveau serveur dans certains tests.

Probablement la meilleure critique de MacBook Pro pour les utilisateurs qui privilégient les performances vient d’AnandTech. C’est le genre d’analyse approfondie que nous continuons de voir année après année avec les conceptions System-on-Chip d’Apple qui alimentent l’iPhone, l’iPad et le Mac. Et c’est le genre de critique qui fera paraître Intel et sa campagne anti-MacBook encore pire qu’elle ne l’est déjà.

La revue M1 Max et M1 Pro examine les performances du processeur, de la mémoire et du processeur graphique, en se concentrant sur la meilleure version des puces MacBook Pro, le M1 Max.

M1 Max et M1 Pro apportent des gains de mémoire massifs au MacBook Pro

AnandTech explique dans sa revue qu’Apple a conservé la conception du processeur similaire au M1 pour le M1 Max et le M1 Pro. Mais bien que le processeur soit le même, il comporte huit cœurs de performance Firestorm et deux cœurs d’efficacité Icestorm. Les cœurs du processeur culminent à 3228 MHz, mais la fréquence varie en fonction du nombre de cœurs engagés.

La première mise à niveau significative des performances du MacBook Pro identifiée par AnandTech est la bande passante mémoire et les interfaces :

L’une des principales caractéristiques des deux puces est leur bande passante mémoire et leurs interfaces considérablement accrues – le M1 Pro dispose d’une mémoire LPDDR5 256 bits à des vitesses de 6 400 MT/s, correspondant à une bande passante de 204 Go/s. C’est nettement plus élevé que le M1 à 68 Go/s, et aussi généralement plus élevé que les plates-formes d’ordinateurs portables concurrents qui reposent toujours sur des interfaces 128 bits.

La mise à niveau de la mémoire est encore plus impressionnante sur le M1 Max :

Apple double également les interfaces mémoire [not just the number of GPU cores], en utilisant un énorme sous-système de mémoire LPDDR5 de 512 bits – du jamais vu dans un SoC et même rare parmi les conceptions de GPU discrètes historiques. Cela donne à la puce une bande passante massive de 408 Go/s – la façon dont cette bande passante est accessible aux différents blocs IP sur la puce est l’une des choses que nous allons étudier aujourd’hui.

Le nouveau SoC M1 Max d’Apple pour MacBook Pro. Source de l’image : Apple Inc.

La grande mise à niveau du GPU

Le GPU est une autre mise à niveau massive pour les ordinateurs portables M1 Max et M1 Pro MacBook Pro. « Aucun processeur PC n’a jamais été livré avec un GPU aussi puissant intégré au SoC principal », écrit l’équipe d’examen dans sa section GPU.

La mise à niveau de la mémoire joue également un rôle important dans les performances du GPU :

[…] M1 Max a une interface 512 bits, soit quatre fois la taille de l’interface 128 bits du M1 d’origine. Bien sûr, il a toujours été possible de faire évoluer LPDDR de cette manière, mais au moins dans l’espace des SoC grand public, cela n’a jamais été fait auparavant. Avec une interface aussi large, Apple est en mesure de fournir au M1 Max 400 Go/sec (techniquement, 409,6 Go/sec) de bande passante mémoire, ce qui est comparable à la quantité de bande passante trouvée sur les SKU d’ordinateurs portables les plus rapides de NVIDIA.

La critique mentionne que le jeu est toujours un point faible pour le MacBook Pro. Mais pas parce que les GPU ne peuvent pas le gérer. Il s’agit plutôt d’un problème de disponibilité sur macOS, ce qui désavantage les joueurs de MacBook Pro.

Le nouveau SoC M1 Pro d’Apple pour MacBook Pro. Source de l’image : Apple Inc.

Intel aura du mal à rejeter les nouveaux MacBook Pro

Les conclusions d’AnandTech sont claires. Les M1 Max et M1 Pro ne ressemblent à rien de ce qui existe actuellement dans l’industrie :

Le M1 Pro et le M1 Max changent complètement le récit – ces conceptions ressemblent à de véritables SoC qui ont été conçus pour les utilisateurs expérimentés, Apple augmentant les mesures de performance dans tous les vecteurs. Nous nous attendions à d’importants sauts de performances, mais nous ne nous attendions pas à certaines des augmentations monstrueuses que les nouvelles puces sont capables d’atteindre.

Encore une fois, ce sont les mises à niveau de mémoire qui surclassent les autres appareils :

Du côté de la mémoire, Apple a dimensionné son sous-système de mémoire à des dimensions jamais vues auparavant, ce qui permet au M1 Pro & Max d’atteindre des performances qui n’étaient tout simplement pas considérées comme possibles dans une puce d’ordinateur portable. Les puces ici ne sont pas seulement capables de surclasser n’importe quelle conception d’ordinateur portable concurrent, mais elles sont également en concurrence avec les meilleurs systèmes de bureau, vous devrez sortir du matériel de classe serveur pour devancer le M1 Max – c’est généralement absurde.

Les modèles de MacBook Pro 2021 offrent « d’immenses progrès en termes de performances pour la création de contenu et les charges de travail de productivité qui reposent sur l’accélération GPU ». Cela plaira aux professionnels qui ont besoin du type d’avancées que les nouvelles puces peuvent offrir :

[It] Il semble qu’Apple connaisse les utilisateurs expérimentés typiques de MacBook Pro et a conçu le silicium autour des cas d’utilisation dans lesquels les Mac brillent. La combinaison de performances brutes, d’accélération unique, ainsi que d’efficacité énergétique pure, est quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas trouver sur aucune autre plate-forme pour le moment, ce qui fait probablement du nouveau MacBook Pro non seulement les meilleurs ordinateurs portables, mais aussi les meilleurs appareils pour le tâche.

La revue complète des puces MacBook Pro M1 Max et M1 Pro est disponible sur ce lien.