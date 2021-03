La revue Snyder Cut: la Justice League de Zack Snyder corrige beaucoup de torts

Permettez-moi de vous faire gagner du temps: la coupe Snyder est meilleure.

Justice League de Zack Snyder est une mise à niveau par rapport à l’original de 2017. L’histoire de la trinité de DC Comics – Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck) et Wonder Woman (Gal Gadot) – se regroupant est plus cohérente. Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher) obtiennent plus d’intériorité et fonctionnent moins comme des figurines d’action. Le méchant marteau, Steppenwolf, a plus à faire et une histoire légèrement plus charnue. Snyder comprend également un camée glorieux d’un futur Leaguer. Et il y a certainement plus de mythes et de sensations fortes – pensez aux décors au ralenti de Snyder flanqués de son amour pour CGI zippy.

Étant donné que la coupe de ce réalisateur a coûté 70 millions de dollars pour finir après des années de clameurs de fans et de rumeurs selon lesquelles elle surpasserait largement la sortie en salles de 2017, peut-être que sa «bêtise» devrait être l’hypothèse par défaut. Mais il convient également de prendre en compte le fait que le film de 2017, dont Snyder s’est éloigné et que Joss Whedon a repris pour terminer, s’est meurtri aux genoux sur le fond de la narration de super-héros.

Notation: 3,5 sur 5

Perdant, déroutant et rempli à ras bord avec le dialogue ironique et quasi sardonique connu sous le nom de «Buffy Speak», le film a brisé le trio de super-héros le plus légendaire de l’histoire dans ce qui ressemblait à un imposteur de concepteur. Avengers histoire. Les héros qui ont du mal à s’entendre doivent trouver un moyen de s’unir et de sauver le monde. Heureusement, à la fin, ils le font. Mais le cœur du problème du film est son incapacité à reconnaître ce qui rend des héros comme Wonder Woman, Superman et Batman si captivants. Un indice: ce n’est pas un sarcasme joyeux.

La question pertinente est donc de savoir si les améliorations de Justice League de Zack Snyder, certains plus légers que d’autres, valent les quatre heures d’exécution et les dizaines de millions de dollars que Warner Bros. a dépensés pour le relancer.

Préétabli Ligue de justice et les fans de Snyder, en particulier ceux qui ont attendu quatre ans pour cette version, vont l’adorer. Je pense aussi que les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons – un an après le début d’une pandémie, en attente de vaccins, en voulant que les choses se déroulent avec impatience – joueront en faveur du film. Il est facile de pardonner certains de ses péchés alors que beaucoup d’entre nous seraient tout aussi susceptibles de passer les mêmes quatre heures à faire défiler sans réfléchir sur nos téléphones ou à regarder quelque chose de pire.

Et encore une fois, ce que Snyder a construit est un bien meilleur film, à tel point que je voulais revenir à mon examen de la coupe originale et y ajouter quelques points de plus.

Mais améliorer quelque chose d’aussi horrible que l’original Ligue de justice n’est pas difficile. La tâche vraiment difficile, peut-être impossible, serait de faire Ligue de justice quelque chose de remarquable. Cela aurait été génial à voir. Mais ce n’est pas la coupe Snyder.

La plus grande amélioration de la coupe Snyder est sa narration

Je n’aime pas penser à combien de temps j’ai passé à regarder le premier Ligue de justice. Le film surfait sur l’élan de Patty Jenkins Wonder Woman quand il a frappé les théâtres, et il s’est effondré dès la sortie de la porte. L’esprit des héros manquait, tout comme la flottabilité et l’esprit que nous avons tous vus dans le travail de Jenkins. Tout ce qui manquait de joie et de charisme, il l’a remplacé par une exposition sans fin et absurde sur la fin du monde aux mains d’un type nommé Steppenwolf et de son armée de parademons renifleurs de peur.

La deuxième chance de Snyder consacre la majorité de son temps supplémentaire à clarifier cette histoire.

Il traite la mort de Superman dans Batman contre Superman: l’aube de la justice comme un événement qui change le monde. Il y a trois ou quatre bonnes minutes consacrées à regarder les ondes sonores visualisées des cris mourants de Superman se répercuter dans le monde entier et dans l’univers. Snyder ne pourrait jamais être accusé d’être abstrait. La mort de Superman signifie que le défenseur le plus puissant de la Terre n’est plus en service.

Cela réveille trois boîtes mères, un ensemble de dispositifs de fin de monde qui, lorsqu’ils sont unis, sont capables d’un immense pouvoir. Les boîtes fonctionnent apparemment comme un système d’alarme inverse, devenant actives lorsque la Terre est la plus vulnérable.

La coupe Snyder ajoute une autre couche de mythos à l’histoire originale en présentant Darkseid, une menace intergalactique qui appelle tous les coups. Lui et son armée contrôlaient les boîtes mères une fois auparavant, mais ont été vaincus lorsque les forces du monde – Amazonie, Atlante, Anciens dieux, humains et une lanterne verte – ont travaillé ensemble. Pas sans rappeler les anneaux de le Seigneur des Anneaux, après la perte de Darkseid, les boîtes ont été divisées entre trois factions: les Amazones Themysciran, les Atlantes sous-marins et les hommes humains.

Alors Darkseid, menaçant avec une peau déchiquetée qui ressemble au flanc d’une montagne, a appelé Steppenwolf – qui arbore une cure de jouvence métallique cette fois-ci – pour conquérir des mondes pour lui. Steppenwolf est en mission pour trouver les boîtes.

La plus grande amélioration de Snyder est de montrer que les héros du film, en particulier Flash et Cyborg, embarquent pour cette guerre inévitable. Plusieurs des nouvelles scènes sont consacrées à ces deux personnages, les établissant avec de meilleures histoires de fond qu’elles ne l’étaient auparavant. Leurs deux histoires impliquent des relations instables avec leurs pères, et ces relations finissent par être essentielles à leur recrutement. Ray Fisher, même paré dans une pile distrayante de CGI, perce et donne à Cyborg un mélange de rage et de vulnérabilité en décrivant sa relation tendue avec son père, qui l’a transformé en homme-machine pour sauver sa vie.

La coupe Snyder bénéficie également indirectement des films autonomes de Wonder Woman et Aquaman (Jason Momoa) qui sont sortis depuis l’original de Whedon. Ligue de justice fait ses débuts. Ces films ont fait beaucoup de travail pour jeter les bases de leurs personnages principaux respectifs, et ils ne se sentent plus aussi stagnants que dans l’original de Whedon (qui a précédé Aquaman et cette année Wonder Woman 1984). Il y a suffisamment de notes et de battements – y compris une histoire mince détaillant une rivalité amazonienne et atlante – pour que la chimie entre Momoa et Gadot soit quelque chose dont un futur film devrait tirer parti.

Cela dit, le Snyder Cut est loin d’être parfait. Le scénario plus cohérent est livré avec une durée de quatre heures. La performance de Fisher est souvent contrecarrée par un scénario qui bégaie plus souvent qu’il ne craque, tout comme les performances de ses confrères héros. Batman de Ben Affleck ne m’a pas vraiment fait me sentir différent de la version originale, et Henry Cavill, qui ressemble à Superman à tous égards, se sent toujours comme un potentiel gaspillé.

Mais est-ce que tout cela importera aux fans qui ont attendu si longtemps pour voir le Snyder Cut? Ou à tout fan de super-héros qui est coincé à la maison avec le temps de tuer? Ou à toute personne qui a déjà un abonnement HBO Max? Probablement pas.

Zack Snyder est fasciné par la quantité de violence dont les super-héros sont capables

L’aspect le plus convaincant du Snyder Cut, que vous soyez un fan intense ou non, est la façon dont il vous invite à saisir les différences entre les deux films. Le style visuel distinct de Snyder – des plans aussi lents que de la mélasse, des personnages CGI rapides dévalant l’écran, des zooms et des panoramiques rotatifs – rendent ce jeu amusant. Il en va de même pour l’amour du réalisateur pour un plan maussade sur un choeur inquiétant de voix de femmes chantant des syllabes indistinctes (voir: la scène Oracle dans 300).

Une chose que Snyder Cut montre très clairement, c’est que Snyder est épris de la violence dont les super-héros sont capables. Parfois, cela fonctionne, comme lorsqu’il souligne la volonté des Amazones de sacrifier leur corps pour protéger Themyscira et leur reine de Steppenwolf, ou quand il démontre à quel point Superman peut être barbare en demandant à Man of Steel d’écraser divers visages de Justice Leaguers.

Mais cela fait aussi des choix de narration étranges, parfois médiocres.

Batman en tant que maître détective et stratège est une réflexion après coup, avec Snyder favorisant la capacité du héros à tirer des armes extraterrestres (Batman passe beaucoup de méchants de Snyder Cut à bancer pathétiquement tandis que tout le monde est super rapide, volant, planant dans le ciel, et démonter les parademons à gauche et à droite). La version de Snyder du sauvetage de la banque de Wonder Woman dans le film de 2017 montre clairement qu’elle tue un homme devant des enfants avec son boom à gantelets, et plus tard, nous la voyons décapiter joyeusement un méchant.

Flash, qui n’est pas vraiment un combattant dans ce film, est laissé courir en cercle pendant la bataille finale – peut-être un signe du manque d’imagination de Snyder quand il s’agit d’un personnage qui n’est pas construit autour de la prise de vue et de la rupture. les os des gens.

L’amour de Snyder pour la brutalité de super-force peut également expliquer pourquoi j’ai toujours trouvé que ses interprétations de Batman et Superman faisaient défaut. Les deux héros ont des visions du monde et des idées extrêmement différentes sur l’isolement, l’humanité et la famille. Ils ont tous deux perdu leurs parents trop jeunes. Les deux ont également des identités secrètes, mais les utilisent de différentes manières et en ont besoin pour des raisons différentes. Ils ont également des motivations très différentes pour être des héros.

Je voulais voir juste un bout de ces idées dans le Snyder Cut, mais je suis resté affamé.

Snyder n’explore pas vraiment leurs mentalités de duel ou leur relation les uns avec les autres. Et bien qu’il puisse s’en tirer avec un Batman maussade, son point de vue sur Superman, dont l’histoire est consacrée à la famille perdue et à la solitude douloureuse, se sent particulièrement creux – en particulier dans les scènes que Superman partage avec l’amour présumé de sa vie et ne s’attache qu’à l’humanité, Lois Lane (Amy Adams).

L’effet global fait souvent que le Snyder Cut ressemble à un jeu vidéo d’action où le but est de compter le nombre de KO que chaque personnage peut atterrir. Le film n’est pas sans plaisirs; c’est amusant de voir Aquaman et Wonder Woman battre les gens et sourire par la suite. Je n’avais pas réalisé que regarder Superman souffler sur des trucs et les geler avec ce super souffle était quelque chose qui m’apporterait un immense bonheur. Et j’ai sombré un après-midi ou plus dans les jeux vidéo dans le passé.

Mais cela aurait été bien de voir Snyder éliminer cela du parc et compléter son œil pour les visuels et son style unique avec une histoire qui avait un peu plus d’âme, en particulier avec sa très rare seconde chance de 70 millions de dollars.

Justice League de Zack Snyder premières sur HBO Max le 18 mars 2021