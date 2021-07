La revue Suicide Squad : James Gunn déchaîné

The Suicide Squad est une seconde chance, non seulement pour la franchise, mais aussi pour le réalisateur et scénariste James Gunn, qui s’est retrouvé en mesure de présenter Warner Bros. un film DC seulement après avoir été licencié de la franchise Guardians of the Galaxy à Disney. Les stars devaient s’aligner parfaitement pour que ce film soit réalisé, et cela ressemble à un pari à certains égards – Warner Bros. parie non seulement que la controverse sur les vieux tweets de Gunn s’effondrerait, mais aussi que les cinéphiles donneraient The Suicide Squad un autre coup après la version 2016 à succès commercial mais par ailleurs lugubre.

Cela pourrait être un soulagement, alors, que The Suicide Squad soit complètement délicieux. C’est choquant, sanglant, hilarant et sincère, avec un ensemble gagnant qui ne se sent jamais gâché (à moins que ce ne soit le point – nous y reviendrons).

La version de Gunn de The Suicide Squad ne perd pas de temps à travailler sur les détails de ses prémisses – qu’une agence gouvernementale dirigée par Amanda Waller (Viola Davis) implante des bombes dans la tête des super-vilains et les envoie ensuite dans des missions mortelles, laissant les États-Unis avec déni (et très probablement débarrasser le monde de certains super-vilains dans le processus). Le nom officiel du programme est Task Force X, mais ils ne l’appellent pas pour rien Suicide Squad, comme vous l’apprendrez au début de ce film. Beaucoup de personnages meurent très rapidement, ce qui explique comment Gunn a réussi à équilibrer le casting massif que nous avons vu dans tout le marketing. La réponse : il ne l’a pas fait.

The Suicide Squad se concentre vraiment sur une poignée de personnages que l’écrivain et le réalisateur ont mis beaucoup de soin à façonner. Il y a Bloodsport d’Idris Elba, un mercenaire mortel et un leader réticent; L’emblématique Harley Quinn de Margot Robbie, que tout le monde devrait déjà connaître ; Rick Flag de Joel Kinnaman, qui revient du premier film ; le Pacificateur de John Cena, qui croit qu’il fait de mauvaises choses pour les bonnes raisons ; King Shark, un hulk ressemblant à Groot exprimé par Sylvester Stallone et co-placé par le comédien Steve Agee (qui joue également l’un des laquais de Waller dans le film); et sans doute les deux vedettes, Polka-Dot Man de David Dastmalchian et Ratcatcher II de Daniela Melchior.

En écrivant sur ce film, il est tentant de consacrer plusieurs centaines de mots à ces personnages. Cena’s Peacemaker offre bon nombre des moments les plus drôles du film, mais il a aussi un côté sinistre. Lui et Bloodsport se lancent dans un concours de mesure des armes à feu de plus en plus intense, ce qui est hilarant, mais entraîne également de nombreux décès inutiles. Ensuite, il y a King Shark, un mangeur de gens meurtrier qui va se frayer un chemin dans votre cœur aussi sûrement que les anthropomorphismes CGI passés de Gunn. Et cela ne mentionne même pas le large éventail de personnages de soutien, y compris ceux qui n’arrivent pas très loin dans la mission; même s’ils ne sont là que pour une courte période, chacun parvient à faire une impression.

En ce qui concerne Polka-Dot Man, Gunn a déclaré à plusieurs reprises à la presse avant la sortie du film qu’il voulait prendre le méchant le plus ridicule qu’il pouvait trouver et le transformer en un personnage complexe. Il a sans aucun doute réussi. Dastmalchian donne une performance de sac vraiment triste, tandis que ses capacités étranges mais puissantes, sa trame de fond tragique et sa psychose extrêmement unique (il hallucine le visage de sa mère sur tous ses ennemis) en font un anti-héros magnétique. Melchior, quant à lui, fournit le cœur de ce film dans une performance surprise en tant qu’un autre méchant inconnu, le deuxième Ratcatcher (le premier était son père, un caméo amusant que nous ne gâcherons pas).

Ces méchants et anti-héros envahissent la nation insulaire sud-américaine de Corto Maltese, un lieu de DC Comics, afin de détruire un laboratoire où des recherches étaient en cours sur une arme mystérieuse qui, selon Waller, ne peut pas tomber entre les mains d’un nouveau régime hostile au gouvernement américain. Contrairement au dernier film de Suicide Squad, il s’agit d’une mission qui a du sens pour la Task Force X – dangereuse, difficile et bien trop sale pour que de vrais super-héros puissent l’accomplir. Cette mission occupe la majeure partie du film, en plus d’une tangente un peu trop longue impliquant Harley Quinn en train de devenir romantique avec l’un des nouveaux dirigeants de Corto Maltese. Il n’y a aucune apparition ou mention du Joker dans ce film, mais il est intéressant de voir l’arc de Harley se dérouler et se poursuivre à travers tous ces différents films, liés par le portrait énergique et irrésistible de Robbie.

Contrairement également à la version 2016, cette Suicide Squad est classée R, et Gunn en profite pleinement. Il y a une violence légitimement choquante dans ce film, beaucoup de langage grossier et même une certaine horreur corporelle grâce à tout ce truc de laboratoire secret. Gunn remplit également le film avec ses gouttes d’aiguilles emblématiques, des chansons rock folkloriques qui accompagnent souvent des plans au ralenti d’un groupe de personnages marchant ensemble en ligne. Il y en a peut-être un ou deux de trop – vous avez l’impression que Gunn s’est vraiment laissé aller à se faire plaisir ici – mais au moins, ils sont beaucoup plus intéressants que la bande originale du top 40 des papas rock tristement fade et sans inspiration de la version 2016.

Bien sûr, les fans de films de super-héros savent que Gunn a depuis été réembauché pour continuer la franchise Guardians of the Galaxy après tout. Il n’est donc pas clair si la plupart des personnages ou des fils de discussion de The Suicide Squad seront repris (à part l’émission Peacemaker). Mais ce n’est pas grave si c’est tout ce que nous obtenons ; The Suicide Squad est l’un des films DC modernes les plus amusants, sincères et surprenants que nous ayons jamais vus. En espérant que cela amène Warner Bros. à prendre plus de risques avec des cinéastes talentueux, car les résultats sont vraiment quelque chose de spécial.