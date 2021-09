La RFEDH et LaLigaSports s’engagent pour la promotion audiovisuelle du hockey sur glace

15/09/2021 à 17h33 CEST

La Fédération royale espagnole des sports de glace (RFEDH) et LaLigaSports ont conclu un accord de collaboration pour la saison 2021-22, dans le but de promouvoir le hockey sur glace national. Ce syndicat a comme bannière principale la création de ‘Power Play’, une émission qui sera diffusée tous les samedis et consacrera son espace essentiellement à parler des ligues espagnoles de hockey sur glace : la LNHH Loterías et la Ligue Iberdrola.

La première du spectacle aura lieu ce week-end, à l’occasion du début de la compétition. Dans cet espace, des sections d’actualités, des interviews, des analyses et, en point d’orgue, un « Match du jour » seront développés en direct et réalisés en qualité télévisuelle.

L’heure de début de ‘Power Play’ sera 14h30 Le premier match marquant sera le SH Majadahonda – CH Jaca de la LNHH Loterías, qui se déroulera à 15h15. Le hashtag officiel sera #HockeyHieloESP, à travers lequel il sera possible d’interagir et de poser des questions aux hôtes pendant le programme.

Cette initiative va de pair avec le plan de développement du hockey sur glace au niveau sportif en Espagne, dans le but de relever le pari audiovisuel au rythme des compétitions et être une référence sur le marché national et latino-américain.

La RFEDH tient à remercier le Conseil Supérieur du Sport (CSD) pour avoir soutenu les Fédérations Sportives espagnoles dans le lancement de nouvelles propositions audiovisuelles, avec des subventions qui ont été essentielles dans le développement du programme.

Franck González, président de la RFEDH, assure que « le pari audiovisuel joue un rôle essentiel dans le programme de développement du hockey sur glace de la RFEDH. Je tiens à remercier LaLigaSports pour leur collaboration pour faire avancer un programme comme ‘Power Play’, qui est né avec l’ambition de devenir l’espace de référence pour les amateurs de hockey sur glace national et nous espérons qu’il réunira chaque samedi de plus en plus de fans de ce sport & rdquor ;.

Pour sa part, José Antonio Montero, responsable de LaLigaSports, indique que « c’est un plaisir d’annoncer avec la RFEDH l’ajout des Ligues nationales de hockey sur glace au catalogue LaLigaSportsTV pour la saison 2021-22. Cet accord représente une nouvelle étape dans la confirmation de LaLiga OTT comme la chaîne idéale pour profiter de tout le sport espagnol en direct et à la demande.. Nous espérons que ‘Power Play’ deviendra une grande incitation à la fois pour les fans de hockey sur glace et pour les nouveaux spectateurs venant de toute l’Espagne et de l’Amérique latine. Le hockey sur glace s’engage fermement dans le développement de ses ligues, clubs et joueurs ; pour nous c’est une fierté de pouvoir être le speaker de ce sport & rdquor ;.