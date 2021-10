La RFEDH lance la Ligue nationale de patinage artistique sur glace

28/10/2021 à 17h27 CEST

La Fédération royale espagnole des sports de glace (RFEDH) a annoncé aujourd’hui un nouvel ajout à son calendrier sportif, avec la création de la Ligue nationale de patinage artistique sur glace (LNP). Ce nouveau projet regroupera toutes les compétitions régionales Open, pour toutes les catégories individuelles de Niveau A et Niveau ISU, qui se concluront lors d’une Finale de Ligue organisée par la RFEDH elle-même.

Le LNP aura huit rendez-vous dans un calendrier itinérant qui passera par la Navarre, l’Aragon, Madrid, Logroño, Valence, la Catalogne, l’Euskadi et l’Andalousie entre novembre 2021 et avril 2022. Les dates de chaque compétition Open sont prévues comme suit :

1- Championnat de Navarre / 1er novembre (Huarte)

2- Championnat d’Aragon-Open de San Jorge / 5-7 novembre (Jaca)

3- Championnat de Madrid / 4-5 décembre (Madrid)

4- Championnat de Logroño / 22-23 janvier (Logroño)

5- Championnat de Valence / 5-6 mars (Leganés)

6- Championnat de Catalogne / 18-20 mars (Vielha)

7- Championnat d’Euskadi / 26-27 mars (Vitoria-Gasteiz)

8- Championnat d’Andalousie / 2-3 avril (Grenade)

9- Finale de la Ligue nationale / 13-15 mai (à déterminer)

« Avec la Ligue nationale de patinage artistique sur glace, nous cherchons à ce que le patinage gagne en pertinence et en suivi au niveau national. C’est une initiative qui, nous l’espérons, contribuera davantage au développement des athlètes, et qui ne serait pas possible sans la collaboration des différentes Fédérations Autonomes et des clubs impliqués dans ce projet », a-t-il expliqué Franck González, président de la RFEDH, dans des déclarations offertes par l’organisation.

Le système de classement pour la Finale de Ligue se fera par un système de classement par points et à condition de répondre à certaines exigences établies dans le règlement des compétitions de patinage 2021-22. Les places pour chaque catégorie dans la finale de la ligue seront de huit patineurs, à l’exception de Junior ISU et Senior ISU qui auront six places. Le classement sera mis à jour après chaque test et pourra être consulté sur le site de la RFEDH.