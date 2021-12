La RFEF approuve un budget record de 406 millions d’euros pour 2022

20/12/2021 à 21h25 CET

.

La Fédération espagnole de football (RFEF) a approuvé ce lundi un budget de plus de 406 millions d’euros d’ici 2022, un chiffre qui multiplie par 2,4 celui de l’année 2018 où Luis rubiales Il est devenu président et cela représente une croissance de 140 % en quatre ans.

Soutenu à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, le jeu est la deuxième plus élevée des fédérations européennes derrière les Anglais, selon le trésorier, Eduardo Bandrés, et comprend des chiffres de revenus tels que 123,6 millions de droits audiovisuels des équipes nationales et 91 de marketing et dépenses supérieures à 95 millions pour l’aide aux clubs.

Le budget comprend comme nouveauté l’inclusion d’un poste de 200 000 euros destiné à aider les clubs qui subissent des dommages à la suite de catastrophes naturelles, comme celles subies récemment à La Palma par l’éruption du volcan Cumbre Vieja.

« Dès que le préjudice économique est crédité, nous voulons avoir une sorte d’aide. C’est un grain dans un désert, mais être solidaire n’est pas de trop », a déclaré le président, Luis Rubiales, qui a également demandé la confiance de l’Assemblée. à lancer un fonds de réserve similaire à celui de la FIFA et de l’UEFA faire face à des situations de crise comme celle générée par la pandémie.

Rubiales a indiqué que le football espagnol « Ça ne peut pas dépendre de l’existence d’un accord de télévision ou d’un accord de coordination » face à une « situation extraordinaire comme celle qu’il y a eu ».

« Je veux compter sur votre vote de confiance pour entreprendre cette politique de sécurité stratégique car nous ne pouvons pas nous permettre de passer un aussi mauvais moment que nous. La situation actuelle nous permet d’économiser. C’est important car dans la prochaine assemblée nous pouvons donner certains avantages baggy qui vont à cela « , Il a dit.

Compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie, Rubiales a également annoncé la décision de prolonger les tests d’antigène pour le football non professionnel jusqu’au printemps., malgré le fait qu’elle était prévue jusqu’à ce mois de décembre.

A une question du représentant de la Fédération des actionnaires et partenaires du football espagnol (FASFE), qui a pour la première fois participé à l’Assemblée, avec voix mais sans vote, sur la célébration de la Supercoupe d’Arabie saoudite, Rubiales a indiqué que « la meilleure façon de changer une société est de l’inonder des valeurs d’une autre » et il y a des facteurs qui y contribuent tels que » le tourisme, l’éducation et les sports « .

« Imaginez que le football n’était pas venu ici à l’époque de Franco et que nous n’aurions pas eu de championnat d’Europe. Il y a d’autres choses avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord dans les démocraties établies, comme la peine de mort, et personne ne la remet en question.. Nous restons attachés à la vision 2030 dans laquelle le Moyen-Orient a introduit des actions stratégiques qui permettront à cette culture d’intégrer les droits de manière égale entre les hommes et les femmes. En Espagne, ils n’ont pas parié de la même manière que nous avons dû nous ouvrir à l’étranger », a-t-il déclaré.

Rubiales a également évoqué la candidature conjointe de l’Espagne et du Portugal à la Coupe du monde 2030, qu’il a catalogué comme « l’un des problèmes d’État les plus importants qui puisse exister ». « Nous sommes ravis, nous allons continuer à travailler, nous allons essayer d’être la seule candidature à l’UEFA et d’apporter quelque chose que l’Espagne mérite, car l’Espagne respire le football tout comme le Portugal. »

L’Assemblée, qui a également approuvé des modifications techniques aux Statuts de la RFEF, a commencé par la découverte de une plaque qui sera installée dans l’enceinte à la mémoire des victimes du football en raison de la pandémie par Rubiales, le président du Comité olympique espagnol (COE), Alejandro Blanco, et José Miguel Calle, vice-président du Comité national de futsal, et avec la remise des insignes d’or et de diamant de l’organisme aux proches de Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid, décédé en 2020 à cause de cela.