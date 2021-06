La RFEF confirme la date du tirage du premier et du deuxième

Ce nouveau casting a été rapporté par Collider, car des sources ont révélé que Perlman sera la voix qui affrontera le retour de la légende des Transformers, Peter Cullen. Transformers: Rise of the Beasts verra Ron Perlman apporter Optimus Primal, un Maximal capable de se transformer en gorille. Pour compléter le casting, Anthony Ramos et […] More