La RFEF considère que l’entente entre la Ligue et le fonds CVC est illégale !

08/11/2021

Act à 11:36 CEST

La Véritable fédération espagnole de football (RFEF) a fait une déclaration manifestant son opposition totale à l’accord de la Ligue avec le fond CVC. Selon lui, il a eu l’occasion d’examiner devant l’Assemblée ce jeudi et avec une marge de seulement 48 heures la documentation fournie par la Ligue qui structure l’opération recherchée par elle et CVC.

La RFEF dénonce que la «Cette opération, réalisée en l’absence de la moindre publicité et concours dans la sélection de l’adjudicataire, comporte deux volets : celui lié à la commercialisation des droits audiovisuels, d’une part ; et le reste des activités du LNFP, qui constituent un ensemble hétérogène, d’autre part& rdquor ;.

Mais le plus important, pour la RFEF, c’est que l’accord augmente les inégalités et rend fondamentalement et définitivement impossible une évolution raisonnable du format des compétitions de football professionnel en Espagne, faisant qu’en pratique et en application de l’accord la compétition est pétrifiée sans possibilité d’évolution ou ne peut être modifiée que lorsqu’un tiers extérieur à la structure sportive le décide ou s’accorde sur un fait qui viole de manière flagrante la loi et le modèle sportif européen .

De plus, oubliez les clubs qui jouent des compétitions non professionnelles qui, au moment de leur promotion en compétition professionnelle, verront leurs revenus diminués de la rémunération de CVC, sans avoir obtenu aucun bénéfice de la contribution de cette entité.

S’il existe des clubs qui, avec leurs droits inaliénables et indisponibles par des tiers, veulent emprunter volontairement, il n’y a aucun problème à le faire, que les conditions soient considérées comme marchandes ou usuraires, mais pas par le biais d’un accord illégal qui oblige tous, par le biais du fausse attribution en faveur de la LNFP de droits qu’elle ne possède pas. De plus, nous voyons peu de rigueur et très opportuniste, essayant de dépasser les frontières de la loi pour parvenir à un accord économique terrible et regrettable pour l’avenir de tout le football espagnol et, au contraire, fantastique pour un fonds et d’autres bénéficiaires possibles.

La RFEF doit aussi avertir qu’elle ne va pas permettre que la contribution au football modeste qui vient de ces droits audiovisuels soit réduite pendant ces cinquante ans. Le décret-loi royal 5/2015 a établi un modèle de commercialisation centralisé très avantageux pour le LNFP, établissant des contrôles et des contributions obligatoires à certaines fins. Si la LNFP entend désormais contourner les contrôles et réduire les cotisations auxquelles l’arrêté-loi royal l’exige, la RFEF sera obligée d’engager les actions judiciaires appropriées pour défendre ses droits et ceux du football non professionnel. A ce stade, il faut rappeler que le Conseil Supérieur des Sports se retrouverait dans la même situation que la RFEF.

Pour le reste des activités du LNFP, la RFEF se borne à vérifier qu’elle entend créer une nouvelle structure sociale dont l’unique objet est que le Président du LNFP devienne Président de la nouvelle entité, recevant également de nouvelles émoluments pour cela et en évitant les contrôles déjà peu nombreux qui lui sont désormais imposés.

En définitive, en analysant l’opération dans une perspective de cinquante ans, qui est celle fournie par la LNFP et la CVC, ainsi que son contenu, force est de constater qu’elle dépasse ce que l’on pourrait entendre par la commercialisation des droits audiovisuels à ce que les pouvoirs de la Ligue sont limités et peuvent affecter de manière irréversible l’avenir de la compétition.

La RFEF, au courant des différentes plaintes et remarques formulées par divers clubs de première et deuxième division, a fait part de sa ferme opposition à cet accord, par le biais d’un fax adressé à la LNFP.