La RFEF diffusera tous les matchs du First RFEF Futsal Femenina

23/09/2021 à 14h40 CEST

Le président de RFEF, Luis Rubiales, a annoncé un fait historique à tous les clubs Première RFEF de futsal féminin. Pour la première fois dans l’histoire, la Fédération diffusera tous les matchs de la compétition durant la saison 2021/2022.

Les représentants des différentes équipes qui font partie de la catégorie la plus élevée du futsal féminin, ont tenu une réunion au cours de laquelle elles ont souligné : «l’engagement ferme de la Fédération envers ce sport, qui donnera plus de visibilité à ses joueurs et touchera plus de fans& rdquor ;.

À partir de ce week-end, tous les amoureux de ce sport auront l’occasion de suivre les 16 clubs qui font partie de cette compétition en direct. Aussi ils récupéreront les play-offs finaux c’est de la saison. Chacun de ces matchs il sera possible de les suivre en direct et gratuitement sur le site de RFEF, où vous pouvez voir les huit rencontres correspondantes et le moment venu aussi il sera possible de voir les demi-finales et la finale qui sera disputée pour le titre de First RFEF Futsal Femenina.

Vuvuzela en direct sera le producteur officiel de plusieurs clubs sportifs de la Communauté de Madrid : Movistar Inter, Estudiantes, Getafe CF ou CD Leganés. Cette société de production a déjà une expérience dans la première RFEF de futsal féminin puisque, au cours de la dernière saison c’est lui qui a diffusé les matchs d’AD Alcorcón, CD Leganés et Rayo Majadahonda.

La RFEF s’est également engagé à contribuer à la production pour que le projet soit un succès. Non seuls les matchs seront joués, Il y aura aussi des avant-premières et des interviews au pied de la piste. À la fois, Live Vuvuzela accueillera une émission hebdomadaire où il comprendra des synthèses et des réactions des protagonistes eux-mêmes, ainsi que des techniciens et des dirigeants, avec le objectif de générer du contenu attrayant pour les fans.

Une fois de plus, la RFEF montre son engagement pour le futsal féminin, en veillant à ce que toutes les équipes aient la visibilité qu’elles méritent.