La RFEF donne jusqu’à demain aux clubs de la Ligue Iberdrola pour accepter son offre télévisée

20/09/2021 à 13:26 CEST

La Fédération espagnole de football (RFEF) a invité les clubs de la Première femelle Iberdrola qui veulent que je diffuse ouvertement leurs matchs de cette saison pour communiquer leur intention avant ce mardi, après la rupture de l’accord par Mediapro.

La communication aux clubs a été faite pour « pouvoir effectuer les procédures de délivrance par la Fédération dans les meilleurs délais », selon l’organisme, qui a rappelé qu’« il s’est engagé à reverser aux clubs l’intégralité des revenus qui via parrainage ou via la diffusion télévisée génère cette initiative ».

“La totalité des revenus obtenus par cette nouvelle initiative sera destinée de manière transparente et dans son intégralité aux clubs”, a-t-il déclaré avant l’offre de retransmettre les rencontres sur TVE et la plateforme Footters.

La RFEF s’exprimait ainsi quelques jours après avoir confirmé l’arrêt du processus de professionnalisation de Primera Iberdrola, faute de consensus entre les clubs pour l’élaboration de ses statuts, et après la rupture du contrat de télévision de Mediapro, qui détenait les droits audiovisuels de 13 des 16 équipes.

L’agence a détaillé ce lundi que cette saison le Conseil Supérieur des Sports (CSD) et la RFEF mettent à disposition des clubs féminins de Première et Deuxième un total de 14 300 000 € – 9 700 000 € pour la Première Iberdrola et 4 600 € .000 pour la Deuxième Division (Iberdrola Challenge) – et que de ce montant un minimum de 9 150 000 est fourni par la RFEF.

Dans un communiqué, dans lequel il compare ces contributions aux budgets et licences de fédérations comme le basket (17 600 000 € et 376 352 licences), le golf (10 600 000 € et 376 352 licences), l’athlétisme et le handball (9 800 000 € et 89 470 / 90 336 licences), la RFEF assure que “l’aide financière et les contributions de la RFEF et de la CSD à la Première Division de Football Féminin sont énormes et ne sont comparables à aucun autre sport”.

« La totalité des budgets annuels pour les sports tels que le handball, la natation, le canoë, la voile, le tennis, etc. avec les champions olympiques et mondiaux sont considérablement inférieurs à ce qui est fourni par la RFEF et le CSD exclusivement à la première division de football féminin ( 9.700.000 €). Il n’y a aucun autre pays au monde qui alloue ce même montant d’argent à la Première Division Féminine (en fait, il n’y a aucun pays au monde qui alloue même 10% de ce montant)”, souligne-t-il.

Rappelons également que pour participer au First Women’s Soccer Championship, aucune approbation n’est requise, comme c’est le cas en basket-ball (non qualifié de professionnel par le CSD) avec le montant de 13.500 euros, et que les licences pour les joueurs non communautaires coûtent 200 €. contre 2 300 € pour le basket.

Pour la RFEF, au vu des plus de 20 revendications que l’Association des clubs de football féminin (ACFF) lui a opposées ces dernières années, en ce moment le silence et l’absence de plaintes de la RFEF et du syndicat des footballeurs devant ” la résiliation unilatérale” par Mediapro des contrats de télévision à la mi-août, car “il n’est pas vrai que c’était après avoir appris l’absence d’accord avec les statuts de la Ligue”.

“Nous connaissons l’existence de certains clubs qui ont demandé l’aide de l’Association pour poursuivre l’entreprise gagnante, et cette aide a été refusée. Au total, il y a eu plus de 20 poursuites (y compris pénales) contre la RFEF, quand au cours de cette même période, la RFEF a accordé plus de 20 000 000 € d’aide aux équipes de la première et de la deuxième division féminine et par coïncidence 0 (ZERO) poursuites contre ceux qui résilient unilatéralement leurs contrats et qui n’ont plus contribué au cours de cette période aux clubs plus de 4 500 000 € », ajoute-t-il.