La rhétorique anti-flic de “ Maxine Waters ” fait tuer des Noirs ” – RedState ⋆ .

Il y a des vérités fondamentales que la gauche refuse d’admettre au sujet de l’environnement racial chargé qui enserre l’Amérique, et encore moins de le dire à haute voix. De l’autre côté de la grande fracture, les législateurs républicains ont tendance à tirer leurs coups de poing et à s’arrêter de «dire les choses comme il est» par peur de se retrouver à court de pouvoir ou pire. Dans une moindre mesure, les experts politiques conservateurs blancs ne voyagent au-delà de certaines limites non écrites à leurs risques et périls que s’ils osent le faire.

Cela nous amène aux conservateurs noirs.

Étant donné que je ne suis pas un conservateur noir, je ne peux pas parler en tant que tel, mais j’ai observé pendant des décennies comment les conservateurs noirs sont traités par des noirs non conservateurs, les noms qu’ils appellent et la dérision qu’ils font face aux libéraux noirs.

Le «pourquoi» est une réponse facile.

C’est évident dans les épithètes qu’ils lancent. «Oncle Tom» (ou «Tim», comme ce fut le cas cette semaine avec le sénateur républicain du SC Tim Scott), «house negro», «uppity» et pire – uniquement pour avoir refusé de vivre dans la plantation libérale en tant que Parti démocrate a déclaré depuis plus de soixante ans.

L’ancien chef du New Black Panthers Party Malik Zulu Shabazz a déclaré dans le meilleur, en 2011, quand il a décrit le président Obama comme un «bamboozling buck-dancing Tom» pour «mentir sur un leader africain», ajoutant: «Sa femme devrait laisser ce n ***** ce soir!”

Et comment les médias libéraux ont-ils réagi à ce commentaire inutile? Les grillons.

Je me rends compte que j’ai emprunté un chemin détourné pour arriver à l’histoire de Larry Elder / Maxine Water, mais je me demande parfois si les gens, en général, apprécient le courage affiché par Larry Elder, Shelby Steele, Clarence Thomas, Burgess Owens, Kira Davis de RedState. , et d’autres influenceurs noirs, quand ils disent la vérité au pouvoir de gauche? Nous devrions. Nous tous.

Nous savons tous qui et ce que Maxine Waters est, sans introduction, ce qu’elle «représente», à quel point elle se baissera de manière répréhensible et qu’elle n’est probablement pas membre du MENSA.

En conséquence, Mad Max a l’habitude de dire régulièrement des trucs vraiment stupides de shi, y compris quand elle s’est envolée pour Minneapolis pendant le procès de Derek Chauvin et a pratiquement dit aux manifestants enragés de continuer à émeute – et de vraiment le faire monter – si Chauvin ont été acquittés.

Waters a été critiqué à juste titre par les médias conservateurs et, comme on pouvait s’y attendre, à peu près salué par la gauche – y compris Nancy Pelosi. Larry Elder ne demande pas seulement de différer; l’animateur et écrivain de l’émission de radio syndiquée conservatrice l’a dit à haute voix dans sa dernière chronique:

«La rhétorique anti-flic de Maxine Waters fait tuer des Noirs.»

Elder a commencé par raconter Mad Max en 2018, exhortant ses partisans à harceler publiquement les membres du cabinet de l’administration Trump.

Lors d’un rassemblement en plein air à Los Angeles, Waters, avec un microphone à la main et des amplificateurs à proximité, a crié: «Assurons-nous de nous présenter partout où nous devons nous présenter. Et si vous voyez quelqu’un de ce cabinet dans un restaurant, dans un grand magasin, dans une station-service, vous sortez et vous créez une foule. Et vous les repoussez. Et vous leur dites qu’ils ne sont plus les bienvenus, nulle part.

«Interrogé par un présentateur de nouvelles sur les raisons pour lesquelles l’Amérique ‘a tant de difficulté’ à apporter des changements ‘en ce qui concerne la violence et l’injustice infligées aux Noirs», Elder a écrit, Waters a répondu:

«La police, je pense, croit vraiment, et à certains égards est amenée à croire, que son plus grand défi et sa plus grande tâche est de garder, vous savez, les Noirs à leur place.

Elder a posé quelques questions pertinentes à Mad Max:

La police? Tous? Pas seulement des flics blancs racistes? Et Waters signifiait maintenant, aujourd’hui – pas il y a des décennies. Elle a dit que la police «est amenée à croire que son plus grand défi… est de garder… les Noirs à leur place»? Conduit à croire cela par qui? Est-il pertinent que bon nombre de nos grandes villes aient ou aient eu des chefs de police noirs? Est-il pertinent que de nombreux services de police des grandes villes reflètent de plus en plus la diversité raciale des communautés qu’ils protègent et servent? Est-il pertinent qu’un pourcentage croissant des policiers assermentés du pays soient des officiers de couleur, y compris le chef de la police de Minneapolis, où George Floyd est mort?

Larry a ensuite cité quelques faits pertinents – anathème à gauche – avec l’aimable autorisation du Washington Post; pas exactement une publication conservatrice.

«Les services de police à travers le pays sont devenus de moins en moins blancs depuis les années 1990, selon une étude publiée par le Bureau fédéral des statistiques de la justice l’automne dernier. «L’enquête de l’agence auprès des services de police a révélé que la part de la police blanche non hispanique est passée de 78,5% en 1997 à 71,5% en 2016.»

«Les attaques irresponsables contre la police prétendument« systémiquement raciste »par des politiciens comme Waters sont, en partie,» a écrit Elder, «responsable de« l’effet Ferguson », le phénomène des flics qui se retirent de la police proactive par peur d’être accusés de s’engager dans« racisme systémique. »

«En réaction aux manifestations anti-police à Chicago en 2015», a-t-il poursuivi, «le maire de l’époque, Rahm Emanuel, a déclaré que la police de la ville était devenue« fœtale ».

Emanuel a déclaré: «Nous avons permis à notre service de police d’avoir un fœtus, et cela a une conséquence directe. Ils se sont retirés de la capacité d’interdire. … Ils ne veulent pas être un reportage eux-mêmes; ils ne veulent pas que leur carrière se termine tôt; et cela a un impact. [Emanuel] a ajouté plus tard: «Les agents eux-mêmes me disent comment les nouvelles des 15 derniers mois ont eu un impact sur leur instinct – s’arrêtent-ils ou continuent-ils de conduire? Quand je m’arrêterai ici, est-ce que ma carrière sera en jeu? »

Et puis l’argent a tiré:

Pendant ce temps, dans le comté de Los Angeles, le port d’attache de Waters, les homicides au cours des deux premiers mois de 2021 ont augmenté de 186% par rapport à 2020, selon Fox News.

Encore? L’extraordinaire hypocrite Mad Max a trotté dans Los Angeles pour exhorter ses adeptes tout aussi trompés à harceler les responsables de l’administration Trump quand et où ils les voyaient. La gauche n’a aucune honte – nous le savons – mais Maxine Waters porte «sans vergogne» à un tout autre niveau. Et elle en aime chaque minute.

Dans un article plus tôt dans la journée sur une manifestation aux frontières ouvertes devant la Maison Blanche vendredi, j’ai rapporté que les manifestants scandaient à l’unisson d’un air moron: «Flics et frontières, nous n’en avons pas besoin! Tout ce que nous voulons, c’est la liberté totale! »

Nirvana parfait à la gauche écrasée: pas de flics. Pas de frontières. Liberté totale. On a vu Mad Max hocher la tête furieusement en signe d’approbation. [sarc]

Retour à la réalité et retour à la vérité, via Larry Elder.

Lorsque les flics se retirent de la police proactive, la criminalité augmente. En apprenant aux jeunes Noirs que les flics les détestent, pourquoi un jeune Noir obéirait-il lorsqu’il serait arrêté par un flic «systémiquement raciste»? Et ce non-respect peut transformer un arrêt de la circulation en quelque chose de mortel. La rhétorique de Waters a conduit à une augmentation des homicides dans les villes américaines, où la majorité des victimes sont les mêmes «personnes de couleur» dont elle prétend se soucier si profondément.

Amen, Larry. Bien fait.

Les influenceurs noirs conservateurs comme Larry Elder et les conservateurs précédemment mentionnés sont terrifiants à gauche. Comme cela a été le cas tout au long de l’histoire, l’entité singulière la plus redoutée par la gauche – y compris le Parti démocrate d’aujourd’hui – est la vérité. Par-dessus tout.

Et ce sera toujours le cas.