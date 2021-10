La richesse des investisseurs s’érode de Rs 10,29 lakh cr en 4 jours

Suite à cela, la capitalisation boursière des sociétés cotées dans l’ESB a chuté de 10 29 970,84 crores de roupies en quatre jours pour s’établir à 2 64 39 636,09 crores de Rs à la clôture des échanges vendredi.

Les investisseurs ont perdu plus de 10,29 crore de lakh Rs en quatre jours de baisse du marché, avec un appétit pour le risque ébranlé par les inquiétudes concernant les évaluations mousseuses au milieu des ventes incessantes des FII.

Tombant pour la quatrième session consécutive vendredi, l’indice de référence de l’ESB à 30 actions Sensex s’est établi à 101,88 points ou 0,17% de moins à 60 821,62.

En quatre jours, l’indice de référence a dégringolé de 943,97 points ou 1,52%.

« Les marchés boursiers ont ouvert positivement, mais après un mouvement initial de fourchette, ils ont de nouveau succombé à la prise de bénéfices et ont terminé la séance dans le rouge pour le quatrième jour consécutif », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

L’ITC était le plus grand retardataire parmi les 30 sociétés Sensex, en baisse de 3,39 %, suivi de Maruti, Infosys et NTPC.

En revanche, HDFC, Bajaj Auto, Kotak Bank, Axis Bank et IndusInd Bank figuraient parmi les gagnants.

Dans l’ensemble du marché, les indices BSE midcap et smallcap ont baissé jusqu’à 1,20 pour cent.

