La richesse financière de l’Inde devrait augmenter de 10 % par an pour atteindre 5 500 milliards de dollars d’ici 2025

Selon le rapport, l’Amérique du Nord, l’Asie (hors Japon) et l’Europe occidentale seront les principaux générateurs de richesse financière dans le monde, représentant 87 % de la nouvelle croissance de la richesse financière dans le monde d’ici 2025.

La pandémie de Covid-19 a peut-être bouleversé le monde, mais la richesse financière de l’Inde a augmenté de 2015 à 2020 de 11 % par an à 3 400 milliards de dollars et devrait augmenter de 10 % par an à 5 500 milliards de dollars d’ici 2025, selon un nouveau rapport de Groupe de conseil de Boston (BCG). Conformément à la reprise économique émergente, le rapport révèle une croissance significative de la prospérité et de la richesse tout au long de la crise et devrait s’étendre au cours des cinq prochaines années. L’Inde devrait mener la croissance en pourcentage des fortunes d’une valeur de 100 millions de dollars en 2025.

Le rapport, intitulé “Global Wealth 2021: When Clients Take the Lead”, indique que l’Inde représente 6,5% de la richesse financière de la région en 2020. 13,7% étaient les actifs réels de la région en 2020 qui ont augmenté de 2015 à 2020 de 12,1% par an à 12 400 milliards de dollars. Les passifs ont augmenté de 13,3% par an à 0,9 billion de dollars et devraient augmenter de 9,4% par an à 1,3 billion de dollars d’ici 2025. Les obligations devraient connaître la croissance la plus rapide avec 15,1% par an.

Commentant la même chose, Ashish Garg, membre du Boston Consulting Group’s Center for Digital Government et membre clé des Financial Institutions and Public Sector Practices, a déclaré : « Les cinq prochaines années ont le potentiel d’inaugurer une vague de prospérité pour particuliers et gestionnaires de fortune. Ils ont maintenant la possibilité de mettre cette perspective en pratique dans leur propre travail et de poursuivre un programme client. Le rapport décrit ce qu’il faut pour attirer et fidéliser les clients et les servir d’une manière durable et concurrentielle. Nous espérons que notre analyse détaillée suscitera une conversation stimulante et réorientera l’ensemble du modèle commercial en conséquence. »

Selon le rapport, l’Amérique du Nord, l’Asie (hors Japon) et l’Europe occidentale seront les principaux générateurs de richesse financière dans le monde, représentant 87 % de la nouvelle croissance de la richesse financière dans le monde d’ici 2025.

De nombreux clients de gestion de patrimoine en 2020 ont adopté des investissements alternatifs dans leur quête de rendements plus élevés, se détournant des titres de créance à faible rendement. Dans le cadre de cette tendance, les actifs immobiliers, principalement liés à la propriété immobilière, ont atteint un niveau record de 235 000 milliards de dollars. Néanmoins, l’Asie, qui a la plus forte concentration de richesse en actifs réels (84 000 milliards de dollars, 64 % du total régional), verra la croissance des actifs financiers dépasser la croissance des actifs réels (7,9 % contre 6,7 %) dans les années à venir. En particulier, les fonds d’investissement de la région deviendront la classe d’actifs financiers à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 11,6 % jusqu’en 2025.

La richesse financière de l’Inde

Besoins simples et retraités : deux opportunités intéressantes

Dans le rapport, le BCG identifie deux marchés attractifs pour les gestionnaires de fortune. L’un est composé de personnes ayant des besoins d’investissement simples et un patrimoine financier compris entre 100 000 et 3 millions de dollars. Ce «segment aux besoins simples» comprend 331 millions de personnes dans le monde, détient 59 000 milliards de dollars de richesse à investir et a le potentiel de contribuer 118 milliards de dollars au pool mondial de revenus de la richesse.

Les retraités, l’un des groupes démographiques à la croissance la plus rapide au monde, constituent un autre marché attrayant. Beaucoup sont mal desservis et touchés par le « vide de conseil » qui prévaut pendant la phase de retraite de la vie. Aujourd’hui, les personnes de plus de 65 ans possèdent 29 300 milliards de dollars d’actifs financiers accessibles aux gestionnaires de patrimoine. Ce chiffre augmentera à un TCAC de près de 7 % au cours des cinq prochaines années, permettant aux gestionnaires de fortune du monde entier de cibler près de 41,1 billions de dollars de richesse financière d’ici 2025. D’ici 2050, 1,5 milliard de personnes dans le monde tomberont dans la catégorie des 65 ans et plus, ce qui représente un énorme source de richesse.

Les nouveaux ultras : un segment en évolution rapide avec un visage changeant

En plus des segments des besoins simples et des retraités, la catégorie « ultra » (les personnes dont le patrimoine personnel dépasse 100 millions de dollars) s’est élargie en 2020, avec 6 000 personnes rejoignant la cohorte de 60 000 personnes, qui a connu une croissance annuelle de plus de 100 millions de personnes. 9 % depuis 2015. La catégorie détient actuellement 22 000 milliards de dollars de richesse à investir, soit 15 % du total mondial.

Selon le rapport, la Chine est en passe de dépasser les États-Unis en tant que pays avec la plus grande concentration d’ultras d’ici la fin de la décennie. Si la richesse investissable continue d’y augmenter à son taux annuel actuel de 13%, la Chine accueillera 10,4 billions de dollars d’actifs ultra d’ici 2029, plus que tout autre marché au monde. Les États-Unis suivront de près, avec un total prévu de 9,9 billions de dollars d’une telle richesse d’ici 2029.

Les visages des ultras changent aussi, avec la montée en puissance du segment nouvelle génération. Ces individus, âgés de 20 à 50 ans, ont des horizons d’investissement plus longs, un plus grand appétit pour le risque et souvent un désir d’utiliser leur patrimoine pour créer un impact sociétal positif ainsi que pour obtenir des rendements solides. De nombreux gestionnaires de fortune ne sont pas encore prêts à servir ces nouveaux ultras.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.