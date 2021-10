La richesse pour les générations est créée en investissant dans l’immobilier résidentiel

L’achat d’un bien immobilier s’est avéré bénéfique pour tout le monde, qu’il s’agisse d’un utilisateur final ou d’un investisseur.

L’abri a toujours été une nécessité cruciale pour l’existence humaine. L’importance de posséder une maison présente de nombreux avantages pour le propriétaire ou un investisseur. Acheter une maison n’est pas seulement le reflet d’un investissement économique mais aussi un énorme investissement émotionnel et sentimental. C’est un actif générateur de richesse à perpétuité à chérir par les générations.

La conséquence de posséder une maison a un double objectif, à savoir le droit d’utiliser ou d’investir avec des revenus locatifs stables et une appréciation du capital à long terme. Une excellente opportunité consiste à investir dans la propriété de développeurs de marque ayant fait leurs preuves, offrant un retour sur investissement attrayant par rapport à d’autres classes d’actifs volatiles.

Aujourd’hui, il est conseillé aux investisseurs de parquer leur revenu disponible dans l’achat d’un logement pour le louer afin d’obtenir de meilleurs rendements. Pour encourager cela, le modèle de loi sur la location a été introduit par le gouvernement central indien, qui officialisera et renforcera davantage le logement locatif en Inde. C’est une excellente fenêtre d’opportunité pour la communauté des investisseurs d’entrer sur le marché du logement indien. L’histoire de la croissance de l’Inde est très optimiste, attirant le train des investisseurs dans le monde. Aujourd’hui, dans une dynamique de marché favorable, c’est la bonne opportunité d’investir dans une maison, un segment qui devrait croître à 10% CAGR.

La pandémie de Covid a également amené un nouveau segment d’acheteurs de maisons, à savoir les millennials de la prochaine génération. Simultanément, le segment résidentiel a connu une augmentation du nombre d’acheteurs de logements surclassés, qui aspiraient à opter pour des appartements luxueux plus grands dans la nouvelle norme. L’intérêt faussé pour un développement bien planifié, intégré au meilleur tissu social comprenant l’éducation de marque, les soins de santé, la vente au détail et les équipements de loisirs, offre un avantage de marche au travail avec des espaces commerciaux à proximité ont attiré l’attention afin d’augmenter le quotient de bien-être mental et physique. Un mode de vie bien équilibré, la distanciation sociale, la sécurité et l’hygiène sont de nouveaux paramètres d’achat de maison qui sont proposés dans un développement holistique dans les zones suburbaines. Ce double ensemble d’acheteurs de logements a donné lieu à la création d’une nouvelle tendance pour les investisseurs : « l’achat pour la location ».

L’immobilier en tant qu’investissement a connu un essor considérable, qu’il s’agisse de planifier l’avenir ou la retraite. Les trois principaux avantages – plus-value du capital, revenu mensuel (loyer) et avantages fiscaux sur les paiements EMI – font de l’achat d’une maison une décision d’investissement judicieuse. Cela permet à l’investisseur d’aborder la certitude des revenus futurs, les perspectives d’emploi futures, les responsabilités familiales, la migration économique, etc. L’aspect de la création de richesse se rencontre par l’ajustement des paiements (IME) en fonction des revenus locatifs stables.

L’âge n’est plus un obstacle à l’investissement immobilier, c’est l’étendue de la stabilité de l’emploi et de la courbe de croissance qui motive la décision. La propriété est un actif plus sécurisé et un excellent instrument pour lutter contre l’inflation, ce qui en fait une composante à valeur ajoutée du portefeuille d’investissement. L’achat d’un bien immobilier s’est avéré bénéfique pour tout le monde, qu’il s’agisse d’un utilisateur final ou d’un investisseur. Au fil des ans, il s’est avéré être la plus grande classe d’actifs au monde, ce qui garantit des rendements rentables sur une période de temps. En tant qu’actif, l’immobilier détient une valeur utilitaire élevée pour le spectateur.

L’investissement dans l’immobilier résidentiel offre aux investisseurs un certain nombre d’options parmi lesquelles choisir, comme des studios, des appartements, des terrains ou des bungalows dans toutes les zones géographiques. L’histoire croissante des infrastructures scénarisera le succès du marché immobilier de Mumbai et de MMR à l’avenir, ce qui en fait le bon moment pour investir maintenant dans des vents arrière festifs. Un éventail d’aubaines festives complétées par un faible taux d’intérêt sur les prêts immobiliers, un choix d’inventaire, des systèmes de paiement flexibles innovants, des édulcorants d’accord par les développeurs en font un moment idéal.

L’immobilier est un actif qui contribue à créer de la richesse héréditaire. Pour l’investisseur avisé, cela devrait être le bon choix.

(Par le Dr Niranjan Hiranandani, vice-président national – NAREDCO et MD, Hiranandani Group)

