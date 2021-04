La Riksbank suédoise termine la première phase de son test de monnaie numérique

Riksbank, la banque centrale suédoise, a achevé la première partie de son expérience de la monnaie numérique. L’autorité a publié cette nouvelle dans un rapport, notant qu’elle se heurtait à de graves problèmes qu’elle doit résoudre avant que les Suédois puissent utiliser e-krona pour leurs achats quotidiens. À cette fin, la banque estime qu’elle doit enquêter plus avant sur la blockchain pour s’assurer qu’elle peut gérer en toute sécurité les achats au détail.

Selon le rapport, la première phase du pilote a révélé que la blockchain répondait aux besoins de performances pour prendre en charge e-krona. Cependant, la banque a noté que la technologie a accompli cet exploit dans un environnement de test limité. Pour s’assurer que la blockchain est pleinement capable de gérer les transactions de détail dans une configuration de vente au détail à grande échelle, elle a besoin de plus de recherche.

Soucieux de l’évolutivité, Riksbank a déclaré que la blockchain doit être en mesure de prendre en charge e-krona pour que son utilisation soit similaire à celle de l’argent liquide. La banque déclare que pour que cela se produise, l’e-krona doit lui être traçable. En plus de cela, la banque doit également créer de nouveaux jetons pour que de nouvelles transactions soient effectuées. Dans le processus, il y aura un grand volume d’informations, ce qui nécessite un système performant.

En ce qui concerne la confidentialité, Riksbank a déclaré que la blockchain devrait être en mesure de surveiller la façon dont une monnaie unique a été utilisée dans les transactions, menant à la plus récente sans soulever de problèmes de confidentialité chaque fois qu’un utilisateur effectue un paiement numérique. Étant donné que la blockchain nécessite un enregistrement complet des transactions précédentes pour vérifier l’authenticité des nouvelles, les banques se demandent si elle sera en mesure de respecter les exigences de secret bancaire.

La banque a dit,

Par conséquent, les informations contenues dans une transaction e-krona concernant d’autres clients et autres participants autres que les clients et participants impliqués dans la transaction doivent être protégées de manière à maintenir le secret bancaire et à empêcher la divulgation de données personnelles.