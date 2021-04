par Harvey Organ, Blog Harvey Organ:

VOTRE JOURNÉE RAID TYPIQUE POUR L’OR ET L’ARGENT: OR EN Baisse de 9,25 $ À 1770,25 $ // ARGENT EN BAS DE 31 CENTS À 25,76 $ // FORTE PROGRESSION DU TONNAGE D’OR AU COMEX À: 90,08 TONNES / SILVER OZ RESTE CONSTANT À 14,885 MILLIONS OZ // MISES À JOUR CORONAVIRUS / MISES À JOUR DES VACCINS // RUSSIE VS UKRAINE // RUSSIE VS USA // CHINE VS JAPAN RE TAIWAN AND THE SOUTH CHINA SEA ISLANDS // IRAN OBTIENT 60% URANIUM ENRICHMENT // BRANDON SMITH A GOOD READ ON GLOBALIST STRATEGY // ST VINCENT UPDATE / / LA RIOTING CONTINUE DANS LES GRANDES VILLES DE L’ÉTAT BLEU VENDREDI-DIMANCHE // LA CRISE FRONTALIÈRE CONTINUE ET SE SOUMISSIONNE SE DÉCLARE LES AFFAIRES FRONTALIÈRES COMME UNE CRISE // SWAMP STORIES POUR VOUS CE SOIR

OR: 1770,25 $ DOWN 9,25 $ La cotation est le prix au comptant de Londres

Argent: 25,76 $ DOWN 0,31 $ prix au comptant à Londres (marché au comptant)

Tarifs d’accès de clôture: spot londonien

i) Or: 1770,80 $ LONDON SPOT 16h30

ii) ARGENT: 25,82 $ // LONDON SPOT 16h30

