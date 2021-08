La riposte de Ferrari face au malheur français a impressionné Carlos Sainz

Carlos Sainz a déclaré que Ferrari et lui n’avaient ménagé aucun effort lorsque l’équipe a eu des problèmes de pneus tout au long du Grand Prix de France en juin.

Sainz et Charles Leclerc ont tous deux terminé en dehors du top 10 au Paul Ricard après avoir lutté contre des niveaux élevés de dégradation tout au long du week-end.

Bien que l’équipe ait d’abord été publiquement pessimiste quant à la résolution du problème en 2021, elle a depuis réussi à aller au fond du problème et à se remettre en forme lors des courses suivantes.

Et l’Espagnol a révélé qu’un effort d’équipe monumental avait été déployé pour remettre la Scuderia sur la bonne voie, ce qui a laissé Sainz correctement impressionné par la façon dont Ferrari a réussi à résoudre ses problèmes de pneus.

“Il y a eu beaucoup d’emphase et de concentration sur cette question”, a déclaré Sainz, cité sur Formula1.com. “La chute au Paul Ricard a été si dramatique d’une certaine manière parce que nous avons tous été très surpris et avons dit” d’accord, nous devons changer cela et nous devons nous attaquer à cela aussi agressivement et dès que possible “.

“À la minute qui s’est passé, nous sommes tous rentrés à Maranello, avons organisé quelques réunions, quelques analyses [sessions] et ce fut deux, presque trois jours de travail intense dans le simulateur, dans les simulations, dans la compréhension de notre voiture pour voir quel était le problème dans notre voiture pour causer cet énorme problème.

“Et la façon dont l’équipe a réagi à cela était assez impressionnante d’une manière – de voir une si grande équipe, un si gros bateau, aller attaquer dans une direction, tous poussant de la même manière ce problème, et voir combien de théories, le nombre de projets pour essayer de le résoudre a été l’un des sentiments les plus impressionnants que j’ai eu en tant que pilote de course, juste de voir une si grande organisation s’attaquer à un certain problème.

Après avoir déménagé chez Ferrari, Sainz a tenu à visiter l’usine aussi souvent qu’il le pouvait pendant la morte-saison alors qu’il cherchait à se mettre au travail avec l’équipe.

Et maintenant qu’il a eu la chance de voir comment l’équipe fonctionne dans des circonstances difficiles, le joueur de 26 ans a déclaré qu’il aimait jouer son rôle en donnant à son équipe les commentaires dont elle avait besoin pour résoudre ses problèmes.

“J’ai beaucoup aimé ça et c’était un bon processus”, a-t-il déclaré. « En tant que pilotes, nous ne pouvons évidemment pas faire grand-chose de plus que de donner des commentaires précis, des détails précis sur ce que nous ressentons dans la voiture, sur la façon dont nous pensons que les pneus sont affectés par notre conduite, sur l’équilibre que nous avons, et laissons les ingénieurs s’en occuper. le reste. C’était très amusant et j’ai beaucoup apprécié.