La rivale Apple Watch de Google a finalement fui – .

L’Apple Watch est le champion incontesté de l’écosystème smartwatch. C’est la montre intelligente que la plupart des gens veulent acheter et la montre que de nombreuses entreprises essaient de copier. Certains ont publié des appareils portables qui ressemblent à des clones de Watch, bien qu’ils ne soient pas aussi riches en fonctionnalités que l’Apple Watch. Une des principales raisons de l’absence de bonnes alternatives Apple Watch est Google, qui n’a pas fait d’effort pour rivaliser dans ce département particulier ces dernières années. Cela inclut à la fois Wear OS – le système d’exploitation basé sur Android qui pourrait alimenter toutes les alternatives Apple Watch d’autres fournisseurs de technologie – et le matériel lui-même.

Des rumeurs précédentes affirmaient que Google avait abandonné son projet Pixel Watch, mais cela ne semble plus être le cas. Google ne s’est pas désintéressé des appareils portables, et son acquisition de Fitbit en est la preuve. En plus de cela, un nouveau rapport d’un fuiteur bien connu nous donne un aperçu de la Pixel Watch, qui serait la première montre intelligente Google lancée sous la marque Pixel.

Top Deal du jour Le haut-parleur Bluetooth étanche le plus vendu d’Amazon est en quelque sorte en vente pour seulement 27 $! Prix ​​courant: 34,99 $ Prix: 26,99 $ Vous économisez: 9,00 $ (26%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

YouTube Jon Prosser a fourni plusieurs fuites précises dans le passé, se concentrant principalement sur les produits Apple. Mais Prosser propose également des fuites de Pixel et de Galaxy de temps en temps, avec ses dernières revendications concernant les plans matériels de Google. Vendredi, le responsable de la fuite a déclaré que la pénurie actuelle de puces avait contraint Google à annuler le Pixel 5a, un téléphone qui devait être lancé dans les mois à venir, après une probable révélation de Google I / O 2021. Un rapport d’Android Central semblait corroborer ces affirmations, mais Google a en fait annoncé la nouvelle série Pixel 5a.

Le rendu de la Pixel Watch montre différentes couleurs de bracelet et différents cadrans. Source de l’image: @jon_prosser et @rendersbyian

Prosser a également proposé des rendus de cette Pixel Watch de première génération après avoir taquiné l’appareil plus tôt cette semaine. Selon les rendus, le portable a un écran circulaire, similaire à la Galaxy Watch de Samsung. Ce choix de facteur de forme particulier est un moyen simple d’indiquer que le portable n’est pas seulement un aspirant Apple Watch. D’un autre côté, la plupart des montres ont un cadran de montre circulaire, la gamme Moto 360 de Motorola ayant fait des montres intelligentes rondes un courant dominant lorsque Google était en fait en concurrence dans le secteur.

Le rendu de la Pixel Watch montre différentes couleurs de bracelet et différents cadrans. Source de l’image: @jon_prosser et @rendersbyian

Nom de code Rohan, l’appareil exécutera probablement une nouvelle version de Wear OS. Les rendus de Prosser ne seront peut-être pas confirmés pendant un certain temps, mais voir Google annoncer de nouvelles fonctionnalités Wear OS sur scène à Google I / O le mois prochain pourrait indiquer que la société est prête à prendre une autre photo des appareils portables.

Les supports marketing que Prosser a vus suggèrent que le système d’exploitation offrira aux utilisateurs une interface simple et épurée qui fournira des informations claires, qu’il s’agisse de données de santé, de directions ou de «votre monde». Apparemment, Google cherche à offrir des informations “en un coup d’œil sur cet écran rond et sans lunette”. L’interface utilisateur de ces images conceptuelles est basée sur les images marketing de la Pixel Watch que Prosser a montrées par ses sources:

Le rendu de la Pixel Watch montre une interface utilisateur supposée pour une application de santé. Source de l’image: @jon_prosser et @rendersbyian

La Pixel Watch donnera également aux consommateurs la possibilité de choisir entre environ 20 bandes, dont une unique présentée dans certains de ces rendus qui présente des rainures internes pour permettre aux utilisateurs de personnaliser l’ajustement.

La Pixel Watch sortira probablement cet automne aux côtés du Pixel 6. C’est ainsi qu’Apple lance ses nouveaux modèles Apple Watch, et Google a suivi de près la stratégie de lancement d’Apple. Contrairement à l’Apple Watch – qui est liée à l’iPhone – la Pixel Watch fonctionnera probablement avec n’importe quel appareil Android. Prosser a déclaré que la date de sortie prévue de la Pixel Watch était octobre, à moins que Google ne change d’avis. Les informations sur les prix ne sont pas disponibles pour le moment.

Le rendu de la montre Pixel et du bracelet montre le mécanisme d’ajustement. Source de l’image: @jon_prosser et @rendersbyian

Si vous voulez en savoir plus sur les projets de Google, l’épisode complet de Front Page Tech de Prosser suit ci-dessous:

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.