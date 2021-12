La rivale d’Amanda Serrano a admis qu’elle était montée sur le ring à 160 livres

(Photo : fourni)

« Je tiens à remercier mon adversaire Miriam Gutiérrez, elle vient de me dire qu’elle a pris 160 kilos. Et Dieu merci, je me suis entraîné avec ma partenaire d’entraînement Nisa Rodríguez qui pesait 165. Peu importe qui est devant moi, je ne vais pas jouer.

Avec ces mots, la Portoricaine laisse entendre qu’elle est toujours préparée et c’est un message clair pour Kathie Taylor, avec qui elle espère se retrouver en 2022, dans ce qui sera le combat le plus attendu de la boxe féminine. ?… croisons les doigts.