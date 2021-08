La rivale de Joe Exotic, Carole Baskin, se penche sur ses chances de sortie anticipée

Carole Baskin répond à l’éventuelle condamnation légère de Joe Exotic, affirmant que l’ancien propriétaire de gros chats devrait donner les noms des autres personnes impliquées dans son opération afin de mériter une peine moins lourde. TMZ rattrape la militante et rivale de longue date d’Exotic devant les marches de Capitol Hill, où elle a dit à un caméraman qu’elle pensait qu’Exotic ne méritait pas une libération anticipée en raison du comportement qu’il avait montré dans le passé. “Je pense qu’il a sa place derrière les barreaux et je pense que s’il peut faire quelque chose pour alléger sa peine, ce devrait être de mettre également le reste des personnes qui conspiraient avec lui derrière les barreaux. Voyons s’il le fait ou non, “, avait-elle déclaré à l’époque.

Ils se sont également demandé si elle craignait ce qui lui arriverait à sa sortie de prison, elle a admis qu’elle n’était pas nécessairement inquiète pour Exotic et plus encore pour les personnes avec qui il travaillait. “Je pense qu’ils ont attrapé le plus stupide d’entre eux et que les gens qui sont encore plus dangereux sont toujours dans la rue”, a-t-elle partagé. Exotic a été condamné en 2019 pour 21 chefs d’accusation différents – dont deux pour avoir embauché des tueurs à gages pour éliminer Baskin. Les 19 autres chefs d’accusation concernaient des crimes liés aux espèces sauvages.

Baskin était sur les marches de Capitol Hill parce qu’elle faisait du lobbying pour qu’un précédent projet de loi sur lequel elle travaillait soit renvoyé à l’étude. “Je travaille sur une loi sur la sécurité publique des gros chats. Nous avons obtenu un vote à la majorité des deux tiers en décembre dernier et nous n’avons pas réussi à passer au Sénat, alors je suis ici en train d’essayer de le remettre sur le sol avec la maison et le sénat”, a-t-elle déclaré au média. “Je pense que c’est quelque chose sur lequel tout le monde peut s’entendre. Il a un soutien bipartite et c’est quelque chose qui protège les gros félins des abus et il protège nos premiers intervenants de traiter avec tous les chats et de finir par se perdre comme ils le sont au Texas. C’est un projet de loi sans fioritures que je pense que tout le monde peut soutenir.”