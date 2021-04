La rivalité classique pour le «meilleur des autres» et six autres points de discussion d’Imola · .

Le nouvel ordre de compétition de la Formule 1 n’est pas vraiment sorti de l’obscurité lors de l’ouverture de la saison 2021 le mois dernier à Bahreïn. Mais il est clair où chercher l’action alors que le paddock revient en Europe ce week-end pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

McLaren contre Ferrari

Ferrari et McLaren peuvent nourrir de minces espoirs de gagner des courses cette année, mais pour l’instant, ils se battent pour être «le meilleur des autres» derrière Mercedes et Red Bull.

A Bahreïn, Ferrari a pris le dessus après que Charles Leclerc se soit qualifié quatrième, deux places devant la McLaren la plus rapide. Mais l’avantage est allé dans l’autre sens sur le rythme de longue course dans la course puisque Lando Norris a terminé quatrième et avec une avance de 12 secondes sur la première Ferrari à domicile, qui était Leclerc à la sixième place.

Selon Norris, une meilleure performance relative en course par rapport aux qualifications est un trait des voitures McLaren récentes. Mais Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz Jnr ont admis qu’ils ne conduisaient pas à 100% tout le temps à Bahreïn alors que Leclerc cherchait à éviter les affrontements et que Sainz s’était habitué à sa nouvelle équipe.

Si Ferrari conserve son avantage de qualification sur Imola, elle aura alors plus de chances de continuer dans la course car les dépassements sont difficiles sur la piste. De plus, alors que les deux meilleures équipes ont la liberté de stratégie quand elles peuvent s’éloigner, les pilotes Ferrari et McLaren retombent presque toujours dans le trafic avec leurs arrêts aux stands, ce qui fait de la “ sous-cotation ” une stratégie risquée pour eux.

Les améliorations d’Alpine

Alpine a quitté Bahreïn sans points

L’arrière de la voiture, en particulier la zone du plancher affectée par les modifications apportées aux règles de 2021, est le principal objectif des mises à niveau, car l’équipe cherche à récupérer l’appui perdu. Ils s’attendent à ce que les températures plus fraîches de l’Italie les favorisent bien mieux que la chaleur du désert de Bahreïn.

Ce ne sont pas seulement les améliorations qui ont rendu les pilotes optimistes après un début de saison sans point, car Fernando Alonso a hâte de courir sur la configuration actuelle d’Imola après sa dernière course en 2006.

Mais le taux de réussite des mises à niveau aérodynamiques lorsque l’équipe était connue sous le nom de Renault au cours des cinq dernières saisons n’a pas été le plus élevé, de nouvelles pièces disparaissant souvent de la voiture après son introduction. Avec des tests aussi limités, l’équipe sera impatiente de découvrir que leurs nouvelles pièces fonctionnent hors de la boîte.

Aston Martin vise un revirement

Stroll a glissé au 10e rang dans le dernier tour à Bahreïn L’autre nouvelle marque de voitures de sport sur la grille cette année n’a guère fait mieux à Bahreïn. Lance Stroll a marqué un point à la 10e place, mais le champion du monde signé Sebastian Vettel a connu un week-end désastreux comprenant l’une des pires positions de départ de sa carrière de 258 courses et une paire d’incidents qui lui ont laissé cinq points de pénalité sur sa licence.

Le nœud du déficit de rythme d’Aston à Bahreïn, où il était septième plus rapide et 2,279 de moins que son rythme de 2020 sur la même piste, était lié à sa philosophie de conception à faible râteau et à une perte de kilométrage due à des problèmes de fiabilité lors des tests de pré-saison.

Les jetons de développement devraient être dépensés pour l’homologation des pièces pour apporter le type de changements qui rapprocheraient Aston du râteau du pionnier de Bahreïn Red Bull, mais comme ces jetons devaient être conservés pour des changements majeurs de composants, cela signifie que l’équipe cherche. ailleurs pour développer la voiture et récupérer le terrain perdu.

Mark Webber a expliqué à . que la réaction autocritique de son ancien coéquipier Red Bull, Vettel, n’était peut-être pas le moyen le plus efficace d’améliorer sa fortune. «C’est son critique le plus dur», se dit Webber. «Il va être vraiment dur avec lui-même. Il est facile pour ce truc de devenir incontrôlable. »

Le retour de Gasly sur le podium?

Le manque de fiabilité a privé Gasly d’un excellent résultat à Imola l’année dernière Gasly a peut-être deux abandons lors de ses deux dernières courses en Italie, mais il a été l’un des plus rapides des trois visites de la F1 dans le pays en 2020 et cela n’a été prouvé nulle part mieux que lorsqu’il a revendiqué émotionnellement. sa première victoire en Grand Prix à Monza.

Il a démarré sa voiture AlphaTauri de la quatrième place à Imola l’année dernière, son meilleur résultat en qualifications avec l’équipe, et était sur la bonne voie pour une solide récolte de points avant qu’une défaillance du joint de radiateur ne l’oblige à abandonner.

Maintenant, il revient sur la piste après un autre top cinq des qualifications à Bahreïn, et teste le kilométrage à Imola avec AlphaTauri dans le cadre des préparatifs de pré-saison de l’équipe. Si Gasly fait Q3, il commencera probablement le Grand Prix sur le même pneu composé que les prétendants à la victoire attendus Mercedes et Red Bull. Ce genre d’avantage tactique pourrait le mettre en lice sur le podium si quelque chose ne va pas pour les avant-coureurs, ou même simplement sur le rythme pur, car il «a hâte de revenir et de compenser la déception de l’année dernière».

Suivre les limites

Les limites physiques gardent les pilotes sous contrôle à Imola Le contrôle des limites de la piste a fait l’objet d’un examen minutieux à Bahreïn en raison de multiples changements dans l’application des règles au cours du week-end du Grand Prix, et sans doute même pendant la course. Différentes sessions avaient des règles différentes pour la quantité de run-off qui pouvait être utilisée à la sortie du virage quatre, et cela a fini par être un facteur décisif pour la course lorsque Lewis Hamilton de Mercedes a repris la tête de Max Verstappen de Red Bull après avoir été dépassé hors piste au coin disputé.

Verstappen a rendu la place après une recommandation immédiate du directeur de course de le faire. Mais cela a suivi des excursions répétées hors piste de Hamilton au coin de la rue, ce qui lui a finalement donné un avertissement. Un Hamilton perplexe pensait que le contrôle de la course avait «changé d’avis» à mi-course au sujet de sa politique.

Les limites de la piste feront probablement à nouveau l’objet de débats à Imola, car les temps au tour ont été fréquemment supprimés lorsque le circuit est revenu au calendrier de la F1 l’année dernière. Avoir une meilleure connaissance de la piste cette fois-ci devrait signifier que les pilotes savent où se trouvent les limites, mais tout pouce de liberté qui leur est donné pour utiliser la surface en dehors des lignes blanches du circuit pourrait conduire à une conclusion désordonnée si la directive change à mi-parcours. -weekend sur ce qui est et n’est pas autorisé.

Préoccupations du maréchal

Fonctionnalité: Un commissaire de F1 explique pourquoi le quasi-accident de Stroll à Imola soulève des problèmes de sécuritéUn moment alarmant s’est produit lors de la course de l’année dernière lorsque plusieurs pilotes ont eu un quasi-accident avec un groupe de commissaires sur la piste. Sebastian Vettel et d’autres ont mis en garde contre la situation «dangereuse» et Lance Stroll s’est particulièrement rapproché des travailleurs du circuit.

Heureusement, personne n’a été touché ou blessé. Cependant, c’était l’un des nombreux moments aussi inquiétants la saison dernière, y compris d’autres à Istanbul et à Bahreïn. La FIA a déclaré qu’elle «évaluait les changements» après l’incident, qui, espérons-le, ne se répétera pas ce week-end.

Le deuxième combat de la bataille pour le titre

Il n’a fallu qu’une séance de qualification pour qu’il devienne clair que la lutte pour le titre 2021 se déroulera entre Hamilton et Verstappen.

Verstappen a frappé le premier en devançant Q1 à Bahreïn, et Hamilton a été plus rapide sur le pneu composé moyen en Q2. En Q3, il n’a pas pu égaler Verstappen, battant battu à la pole par 0,388s et bien conscient que Verstappen avait plus de rythme après avoir endommagé sa voiture plus tôt.

Verstappen et Hamilton sont les favoris pour le titre Leur bataille dans le Grand Prix a reflué et coulé entre les arrêts aux stands, et elle s’est résumée aux derniers tours avec Verstappen chassant Hamilton après avoir opposé plus tard. Sa stratégie n’a pas tout à fait fonctionné après que son dépassement pour la tête ait été exclu en raison des limites de la piste, et son avantage sur les pneus n’était pas suffisant pour essayer à nouveau et arrêter une victoire à Hamilton.

À Imola l’année dernière, Mercedes avait l’avantage sur le rythme d’un tour, mais Verstappen était en lice pour la victoire avant qu’une explosion de pneu ne le fasse sortir de la course. Ce sera peut-être à nouveau un combat similaire ce week-end, malgré l’avantage de Red Bull sur le rythme de Bahreïn, car l’appui plus élevé de la voiture Mercedes ne mènera pas nécessairement aux mêmes problèmes d’équilibre qu’auparavant sur une piste aussi rapide.

Celui qui se qualifiera en avant aura l’avantage crucial sur la position de piste, et le deuxième pilote de chaque équipe peut jouer un grand rôle dans le déroulement de cette bataille. Red Bull se tournera vers Sergio Perez pour accompagner son coéquipier en Q3 et faire partie des pilotes Mercedes.

